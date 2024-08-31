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Сегодня, 17:19

Игорь Ларионов — о драках: «Мы не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять»

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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал драку в матче против ЦСКА (1:3) на Кубке мэра Москвы.

— Линч подрался с Каменевым. Как относитесь к дракам на предсезонном этапе?
— Не знаю, что там произошло, но считаю, что драка — это часть игры. Конечно, это товарищеские матчи, но все равно иногда дракам бывает место быть. Мы не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять, — сказал Ларионов.

Победу армейцам принесли шайбы Руслана Исхакова, Фредрика Классона и Кирилла Долженкова. У нижегородцев отличился Никита Артамонов.

ЦСКА вышел в финал турнира, который пройдет 1 сентября.

Анна Бирюкова

Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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