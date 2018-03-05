Игорь Никитин: "В меньшинстве мы оставались из-за своих же ошибок, усложнили себе жизнь"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (1:0) во втором матче серии плей-офф отметил не дисциплинированную игру своих подопечных, из-за чего команда много времени провела в меньшинстве. Напомним, что армейцы ведут в серии, 2-0.

– Оба вратаря выдали очень хорошую игру. Много раз в меньшинстве мы оставались из-за своих же ошибок, усложнили себе жизнь, – сказал Никитин. – Для нас этот матч стал хорошим уроком. Не в плане недооценки соперника. Мы его уважаем. В плей-офф недостаточно играть просто дисциплинировано, надо не давать сопернику шансов. А моменты у "Спартака" сегодня были. (Михаил ЗИСЛИС)