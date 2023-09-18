Сегодня, 08:35
16.30. (мск) «Барыс» — «Нефтехимик»
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
17.00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»
17.00. «Трактор» — «Лада»
19.00. ЦСКА — «Локомотив»
19.30. «Ак Барс» — «Витязь»
19.30. «Динамо» Москва — «Спартак»
19.30. «Сочи» — «Северсталь»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|8
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|9
|Амур
|6
|3
|3
|6
|10
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -