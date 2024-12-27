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Сегодня, 21:46

«Спартак» на выезде уступил «Куньлуню»

Алина Савинова
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«Спартак» потерпел поражение от «Куньлуня» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

Победу команде из Пекина принесли голы Фу Паркера, Фу Спенсера (дубль) и Ярослава Лихачева. За красно-белых по шайбе забросили Павел Порядин и Дмитрий Вишневский.

«Спартак» с 53 очками после 38 матчей опустился на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (34 балла в 39 играх) идет на предпоследней, 10-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Порядин — 17 (Морозов, Вишневский), 2:35 — 0:1. Лихачев — 2 (О`Риган, Локхарт), 5:34 — 1:1. Вишневский — 3 (бол., Голдобин), 30:56 — 1:2. С. Фу — 9 (Кэмпбелл, П. Фу), 51:56 — 2:2. П. Фу — 6 (Душак, Маккошен), 57:12 — 3:2. С. Фу — 10 (п.в.), 59:56 — 4:2.

Вратари: Смит — Николаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 35 (15+10+10) — 27 (9+11+7).

Судьи: Бондарь, Дударов.

27 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 4589 зрителей

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ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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