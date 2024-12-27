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Сегодня, 18:15

«Куньлунь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Куньлунь» и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram
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«Куньлунь Ред Стар» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет на «Арене Мытищи», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями игры «Куньлунь» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд прошла 10 ноября и завершилась победой москвичей со счетом 5:1.

«Куньлунь» находится на 10-м месте в Западной конференции, набрав 32 очка в 38 матчах. Спартаковцы располагаются на второй строчке таблицы, набрав 53 очка в 37 играх регулярного чемпионата КХЛ.

В предыдущих матчах регулярки «Куньлунь» победил «Барыс» (2:0), а «Спартак» обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ).

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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