«Трактор» в овертайме проиграл «Куньлуню»

«Трактор» в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами в составе челябинской команды отметились Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин. Отметим, что до 57-й минуты «Трактор» обыгрывал «Куньлунь» со счетом 2:1.

За китайскую команду шайбы забросили Итан Уэрек, Кори Кейн. Победный гол в овертайме забил Брэндон Ип.

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.

«Куньлунь» на Западе занимает 10-ю позицию, набрав 13 очков в 16 играх.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2.

Вратари: Джурасик — Проскуряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2).

Судьи: Белов, Овчинников.

7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.