Лукоянов — об отставке Знарка: «Сначала думал, что кто-то прикалывается»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал отставку главного тренера Олега Знарка.

— Сначала думал, что кто-то прикалывается, когда увидел картинку про отставку Знарка. Уточнил в клубе — конечно, все удивились. Особенно удивительно, что это произошло после победного матча. Но такова жизнь спортсмена, жизнь тренера.

2 декабря «Ак Барс» официально объявил об уходе Знарка с поста главного тренера команды. 59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон. На данный момент команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.