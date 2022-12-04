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Сегодня, 10:30

Лукоянов — об отставке Знарка: «Сначала думал, что кто-то прикалывается»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал отставку главного тренера Олега Знарка.

— Сначала думал, что кто-то прикалывается, когда увидел картинку про отставку Знарка. Уточнил в клубе — конечно, все удивились. Особенно удивительно, что это произошло после победного матча. Но такова жизнь спортсмена, жизнь тренера.

2 декабря «Ак Барс» официально объявил об уходе Знарка с поста главного тренера команды. 59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон. На данный момент команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

Олег Знарок. Знарок: «Пишут, что я не подавал в отставку? Мне насрать на ваши источники»
Артем Лукоянов
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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