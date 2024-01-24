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Сегодня, 10:23

Нападающий «Спартака» Цыплаков — о лучшем сезоне в карьере: «Я вышел на другой уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал тот факт, что он проводит свой лучший сезон в карьере по результативности.

«Я так же тренируюсь и питаюсь тем же самым. Просто вышел, возможно, на другой уровень и больше основался в лиге, где стоят передо мной другие задачи», — приводит слова Цыплакова Legalbet.

В нынешнем сезоне КХЛ 25-летний Цыплаков провел 54 матча, в которых набрал 41 (29+12) очко. Во встрече с «Динамо» (6:3) нападающий оформил самый быстрый покер в истории турнира.

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo; Герман Рубцов, Максим Цыплаков, Семен Ручкин и&nbsp;Роман Рукавишников. «Спартак» разнес «Динамо» ко второму периоду. У Цыплакова — покер

Источник: Legalbet
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
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