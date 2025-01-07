«Металлург» и «Адмирал» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Игру в Магнитогорске в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, игру в прямом эфире будет показывать магнитогорский телеканал «ТВ-ИН».

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В регулярном чемпионате-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 42 матча и набрал 52 очка, предыдущим соперником магнитогорцев был «Амур» (3:2). У «Адмирала» — 41 игра и 48 очков, владивостокцы в предыдущем матче сезона уступили «Сибири» (0:1).