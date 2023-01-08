Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт поделился впечатлениями от игры в звене с Иваном Мирошниченко

Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1) поделился впечатлениями от игры в звене с Иваном Мирошниченко.

«Боевой матч получился. Мы знаем, что у «Автомобилиста» сейчас непростая ситуация, и из-за этого, может, повыше мотивация. Мы понимали, что они будут бороться. Но главное, что каждый из нас внес вклад в общее дело, и мы добились успеха.

Что касается игры в звене с Иваном Мирошниченко, то все было здорово, он молодой игрок, и все прошло классно. Не скажу, что я ожидал от Ивана такой передачи в эпизоде с моим голом. Но он талантливый парень, очень хороший игрок, так что может выдать что-то такое красивое. Нужно отдать ему должное.

Нет ли накопительной усталости из-за большого количества игрового времени в каждом матче? Нет, такого нет. Наоборот, и мне, и Риду Буше нравится играть много, мы к этому привыкли на протяжении всех лет. Когда Боб Хартли работал в «Авангарде», у нас был большой айс-тайм. Я думаю, что любому хоккеисту хочется играть больше, постоянно находишься в игровом тонусе, и это только помогает.

Не так много очков набираю, как в прошлых сезонах? Не могу сказать, что это меня как-то угнетает или тревожит. Понятно, что бывают взлеты и падения в сезоне, и да, может, мне не удается много забивать, но я приношу пользу в других компонентах: меньшинство, игра на точке вбрасывания, отрабатываю в обороне», — приводит слова Найта сайт КХЛ.