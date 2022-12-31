Сегодня, 11:46
Нападающий «Нефтехимика» Александр Протапович отреагировал на поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Насколько этот матч был для вас особенным, учитывая, что вы играли за «Ак Барс»?
— Для всех он был особенным — татарстанское дерби. Три игры в поездке хорошо сыграли и хотели так же закончить календарный год. Все парни хотели выиграть.
— «Ак Барс» отличается при Зинэтуле Билялетдинове после Олега Знарка?
— Скажу так: цепкая, вязкая, силовая команда, — цитирует Протаповича Metaratings.ru.
Хоккеист также отметил, что фаворитом сезона является «Нефтехимик», а не «Ак Барс».
«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).