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Сегодня, 15:38

Шумаков: «С кем меня поставят, с теми и буду играть. Я не буду выбирать»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Сергей Шумаков прокомментировал заключение контракта с «Трактором».

— Девять месяцев ты не тренировался в коллективе. Каково вернуться в командную раздевалку и почувствовать эту непередаваемую атмосферу?

— Конечно, приятно. Столько времени прошло — соскучился по всему. Многих ребят знаю, много с кем играл. Приняли хорошо, все рассказали, показали. Все отлично.

— 12 лет прошло с твоего отъезда из системы клуба. С какими чувствами возвращаешься в «Трактор»?

— Мысли и настроение — боевые. Хочется играть, показывать и доказывать. С возрастом все это приходит. Никаких обид. Наоборот, в свой родной клуб вернулся. Кайф быть дома. Родители, друзья — все здесь. Классно.

— Насколько быстро и легко проходили переговоры с «Трактором»?

— Переговоры были разные. Они были и в начале сезона. Конкретно эти переговоры прошли быстро.

— Разговаривал ли уже с Анваром Рафаиловичем по своей роли в команде? Известно, с кем будешь играть в ближайших матчах?

— Разговаривали. С кем меня поставят, с теми и буду играть. Я не буду выбирать. В «Тракторе» собраны хорошие игроки, со всеми можно найти общий хоккейный язык. По поводу роли — сейчас такая ситуация, что нужно стараться и помогать команде.

— С июня ты начал подготовку к сезону вместе с Антоном Бурдасовым. Потом Антон начал сборы с «Трактором», а ты занимался самостоятельно. Насколько это было непривычно?

— Я не первый раз прохожу такую предсезонку. Перед отъездом в Северную Америку тоже так проходил. Ничего в этом такого нет. Точно такие же тренировки, тоже тяжело. Немного влияет, что ты один и без команды. Сейчас времени мало, надо втягиваться и входить в игру сразу без раскачки. Физически чувствую себя хорошо, каждый день тренировался. Очень грамотный тренер был. Просыпались в пять утра, в 06.45 у нас был лед. Вот насколько люблю хоккей (смеется).

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44908-vernulsya-v-svoy-rodnoy-klub-kayf-byt-doma-i-pervoe-intervyu-sergeya-shumakova-posle-vozvrashcheniya/
Сергей Шумаков
ХК Трактор
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