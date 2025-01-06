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Сегодня, 20:17

Нападающий СКА Акользин объяснил, почему команда часто пропускает шайбу первой

Даниил Аршавский
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Нападающий СКА Павел Акользин объяснил, почему команда первой пропускала шайбу в пяти последних матчах FONBET КХЛ из шести.

5 января СКА пропустил 2 шайбы в первые 10 минут матча с «Витязем», однако позже петербургская команда выиграла со счетом 5:2.

«Наверное, соперник начинает как-то более активно играть против нас, доказать что-то хочет. Но мы стараемся где-то попроще, может, в свой хоккей поиграть — просто где-то чуть-чуть расслабленные выходим. Когда отыгрываешься, еще больше появляется какой-то адреналин и больше эмоций от этого. Дополнительный заряд. Но лучше, конечно, всегда вести в счете», — цитирует Акользина Vprognoze.ru.

После 41 встречи СКА с 54 очками располагается на 4-й строчке Западной конференции.

Источник: Vprognoze.ru
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Павел Акользин
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