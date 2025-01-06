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Сегодня, 21:17

«Нефтехимик» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Источник: https://vkvideo.ru/video-16202769_456285347
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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