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Сегодня, 21:17
«Нефтехимик» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
Алина Савинова
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«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Источник:
https://vkvideo.ru/video-16202769_456285347
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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