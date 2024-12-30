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Сегодня, 15:45

«Нефтехимик» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Трактор» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram
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«Нефтехимик» примет «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Челябинске матч также будет показывать канал «ОТВ».

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд прошла в сентябре и завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2. «Нефтехимик» набрал 37 очков в 39 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» провел 40 матчей и набрал 52 очка. Нижнекамцы потерпели поражения в четырех предыдущих матчах лиги, а челябинцы — в двух.

Матч «Нефтехимик» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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