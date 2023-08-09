Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:00

Овечкин и Ковальчук в прощальном матче Зарипова: прямая трансляция

Прощальный матч Зарипова с Овечкиным и Ковальчуком пройдет 9 августа в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хоккеисты Данис Зарипов и Александр Овечкин.
Данис Зарипов (слева) и Александр Овечкин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Telegram Дзен

9 августа, в среду, в Казани пройдет прощальный матч нападающего Даниса Зарипова — единственного в истории КХЛ пятикратного обладателя Кубка Гагарина.

Матч между командами «сборная России» и «Ак Барс» состоится в ледовом дворце «Татнефть Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию прощального матча Зарипова можно будет в прямом эфире бесплатно на КХЛ ТВ, на канале «Матч Страна» и на сайте «Спортбокса». Показ начнется в 18.55.

На лед вместе с Зариповым выйдут: президент КХЛ Алексей Морозов, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Зарипов три раза становился чемпионом мира вместе со сборной России. В общей сложности форвард провел 663 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 557 (235+322) очков, в плей-офф на его счету — 154 игры и 128 (57+71) очков.

КХЛ: новости и предсезонка лиги, обзоры матчей и интервью, статистика хоккеистов и расписание игр в актуальном виде на сайте.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
Александр Овечкин
Данис Зарипов
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» расторг контракт с защитником Ващенко

Зарипов о прощальном матче: «Не ожидал увидеть столько представителей СМИ на своей игре»