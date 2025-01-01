Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:07

Меркли о «Куньлуне»: «Представлял, что это такое. Перейти в российскую команду было сложнее»

Telegram Дзен

Защитник «Авангарда» Райан Меркли рассказал о деталях перехода в «Куньлунь» и о том, как решился на переезд в КХЛ.

«Мой бывший одноклубник играл там, так что я вполне себе представлял, что это такое, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Меркли. — Знал, что там все говорят по-английски, и это многое упрощало. Попасть со старта в российскую команду, где все говорят по-русски — мне было бы сильно сложнее. Особенно учитывая, что я впервые приехал в Россию, не был знаком с реалиями, с лигой. Так что это было быстрое решение для меня, тем более что в «Куньлуне» было много знакомых».

24-летний канадец выступает в КХЛ с прошлого сезона. В ноябре 2024 года китайский клуб обменял его в «Авангард».

Источник: vseprosport.ru
КХЛ
Райан Меркли
Читайте также
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Сегодня
Вчера
Неделя