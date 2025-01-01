Меркли о «Куньлуне»: «Представлял, что это такое. Перейти в российскую команду было сложнее»

Защитник «Авангарда» Райан Меркли рассказал о деталях перехода в «Куньлунь» и о том, как решился на переезд в КХЛ.

«Мой бывший одноклубник играл там, так что я вполне себе представлял, что это такое, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Меркли. — Знал, что там все говорят по-английски, и это многое упрощало. Попасть со старта в российскую команду, где все говорят по-русски — мне было бы сильно сложнее. Особенно учитывая, что я впервые приехал в Россию, не был знаком с реалиями, с лигой. Так что это было быстрое решение для меня, тем более что в «Куньлуне» было много знакомых».

24-летний канадец выступает в КХЛ с прошлого сезона. В ноябре 2024 года китайский клуб обменял его в «Авангард».