Сергей Коньков назвал наиболее понравившиеся ему команды КХЛ в 2022 году

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, какие команды показали себя ярче всего себя в 2022 году.

«Вспоминается победа ЦСКА в Кубке Гагарина. ЦСКА продолжает оставаться лидером чемпионата. Отмечу то, насколько выросла молодежь в СКА. Ребята играют в зрелищный, атакующий и интересный хоккей. Команда обращает на себя внимание. На нее интересно смотреть. «Торпедо» — открытие чемпионата. Команда, составленная из ребят, некоторые из которых проводят свой первый сезон в КХЛ, показывает очень зрелищный хоккей, который нравится болельщикам. Полные трибуны на матчах в Нижнем Новгороде — яркое тому подтверждение. Любовь болельщиков не обманешь», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Он также считает, что «Адмирал» и «Автомобилист» показывают хорошую игру в этом сезоне.

После 45 туров КХЛ в турнирной таблице лидирует СКА, набрав 45 очков, следом идет «Торпедо» (59) и «Спартак» (49).