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КХЛ

Сегодня, 17:41

ЦСКА обыграл «Сибирь» и прервал серию из трех поражений подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

ЦСКА обыграл «Сибирь» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе армейцев отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов.

Армейцы прервали свою серию из трех поражений подряд и занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 17 очками в 14 матчах. «Сибирь» занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции с 16 очками в 16 играх.

ЦСКА проведет следующий матч 8 октября на выезде против «Адмирала». «Сибирь» в этот же день примет на своем льду «Сочи».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Светлаков — 1 (Дитц, Слепышев), 14:55 — 0:1. Плотников — 6 (Юртайкин, Сергеев), 31:12 — 0:2. Абрамов — 5 (Киселевич, Светлаков), 56:48 — 0:3.

Вратари: Костин — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 20 (6+6+8) — 21 (7+9+5).

Судьи: Оленин, Юдаков.

6 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

Хоккей
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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