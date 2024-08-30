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Сегодня, 14:00

«Торпедо» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы

«Торпедо» сыграет с «Витязем» в Кубке мэра Москвы 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Василий Атанасов.
Фото Global Look Press
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«Торпедо» и «Витязь» сыграют в товарищеском матче в рамках Кубка мэра Москвы в пятницу, 30 августа. Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Торпедо» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале KHL Prime. Начнется эфир в 15.25 мск.

Предсезонный турнир Кубок мэра Москвы стартовал 29 августа и завершится 1 сентября. В группе А принимают участие «Динамо» Москва, «Спартак» и «Автомобилист», в группе В — ЦСКА, «Витязь», «Торпедо». В каждом квартете пройдет свой финал. Решающие матчи состоятся в воскресенье, 1 сентября.

Хоккей
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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