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Сегодня, 21:06

Кудашов: «Бурмистров, Швец-Роговой и Слепышев уже тренируются»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с Антоном Слепышевым, Бреннаном Менеллом, Александром Бурмистровым и Артемом Швец-Роговым.

— Когда мы сможем увидеть Слепышева на льду?

— Бурмистров, Швец-Роговой, Слепышев — все тренируются. Я так смотрю, что скоро все появятся. Не могу сказать точную дату. У нас есть народ.

— Менелл близок к возвращению?

— Это одна из тех ситуаций, где травма — не травма, боль — не боль. Хорошо, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы хотел, чтобы молодые играли еще больше.

(Федор Носов)

Александр Бурмистров
Антон Слепышев
Артем Швец-Роговой
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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