Кудашов: «Бурмистров, Швец-Роговой и Слепышев уже тренируются»

Сегодня, 21:06
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с Антоном Слепышевым, Бреннаном Менеллом, Александром Бурмистровым и Артемом Швец-Роговым.
— Когда мы сможем увидеть Слепышева на льду?
— Бурмистров, Швец-Роговой, Слепышев — все тренируются. Я так смотрю, что скоро все появятся. Не могу сказать точную дату. У нас есть народ.
— Менелл близок к возвращению?
— Это одна из тех ситуаций, где травма — не травма, боль — не боль. Хорошо, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы хотел, чтобы молодые играли еще больше.
(Федор Носов)