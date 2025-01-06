Крикунов — о двух поражениях ЦСКА подряд: «Проиграть СКА и «Локомотиву» не стыдно»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на два поражения ЦСКА подряд в FONBET чемпионате КХЛ.

3 января армейцы на выезде уступили СКА (3:6), а 5-го числа в гостях проиграли «Локомотиву» (1:4), прервав 11-матчевую победную серию.

«Да, ЦСКА проиграл СКА и «Локомотиву». Но это сильные команды, которым и проиграть не стыдно. В целом у ЦСКА все в порядке сейчас, играть стали лучше. Илья Воробьев потихонечку выстраивает команду, не переживайте», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

После 41 игры ЦСКА с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.