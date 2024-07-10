В «Ладе» считают, что отсутствие трансферной карты не станет проблемой при подписании хоккеистов

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарев заявил, что отсутствие трансферной карты при подписании контрактов с иностранными игроками не должно стать проблем для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Отсутствие трансферной карты для трудоустройства в КХЛ с 1 августа — это правило, которое принято на сегодняшний день. Лига не рекомендует получать трансферные карты и, как я думаю, никаких проблем тут не будет, если игрок хочет приехать», — сказал Чеботарев ТАСС.

Во вторник, 9 июля, КХЛ объявила, что не будет требовать трансферной карты Международной федерации хоккея (ИИХФ) для заключения контрактов иностранных игроков с клубами. Лига будет сама регистрировать контракты.