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Сегодня, 18:41

Вице-президент КХЛ: «У нас разная аудитория с футболом, там хардкорные болельщики»

Камила Абдурахманова
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов объяснил, почему у КХЛ нет конкуренции с футболом.

— То есть с футболом конкуренции нет?

— Мы не считаем это конкуренцией, у нас довольно разная аудитория. Мы считаем, что в футболе более хардкорные болельщики. Мы стараемся делать досуг с точки зрения не только посещения матча, но и в целом знакомства с Лигой. Лига и клубы выпускают различные медиапродукты — развлекательные шоу, стримы, подкасты. Это все любит молодежь, а ее действительно тяжело привлечь к классическому спорту. Наша задача — зацепить эту аудиторию и показать, что мы можем быть интересными.

Наша стратегическая цель сейчас с точки зрения болельщиков — это регулярность контакта, чтобы люди на постоянной основе потребляли тот или иной продукт, который выпускает КХЛ, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

КХЛ была создана в 2008 году. Нынешний сезон стал для турнира 17-м по счету.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Хоккей
КХЛ
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