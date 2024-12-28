Вице-президент КХЛ: «У нас разная аудитория с футболом, там хардкорные болельщики»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов объяснил, почему у КХЛ нет конкуренции с футболом.

— То есть с футболом конкуренции нет?

— Мы не считаем это конкуренцией, у нас довольно разная аудитория. Мы считаем, что в футболе более хардкорные болельщики. Мы стараемся делать досуг с точки зрения не только посещения матча, но и в целом знакомства с Лигой. Лига и клубы выпускают различные медиапродукты — развлекательные шоу, стримы, подкасты. Это все любит молодежь, а ее действительно тяжело привлечь к классическому спорту. Наша задача — зацепить эту аудиторию и показать, что мы можем быть интересными.

Наша стратегическая цель сейчас с точки зрения болельщиков — это регулярность контакта, чтобы люди на постоянной основе потребляли тот или иной продукт, который выпускает КХЛ, — приводит слова Доброхвалова «РБ Спорт».

КХЛ была создана в 2008 году. Нынешний сезон стал для турнира 17-м по счету.