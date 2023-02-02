«Витязь» в домашнем матче победил «Сочи»

«Витязь» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе гостей отличился нападающий Артур Тянулин.

За «Витязь» забросили нападающий Иван Ежов, Владимир Галузин и Дмитрий Кугрышев. Также дублем отметился форвард Скотт Уилсон.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице «Запада», набрав 23 очка за 57 матчей.

«Витязь» располагается на 6-й строчке с 68 очками за 58 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 15 (Граовац, Бородкин), 0:46 — 1:0. Уилсон — 16 (Рой, Старков), 6:54 — 2:0. Кугрышев — 6 (Кара, Волгин), 7:34 — 3:0. Тянулин — 6 (Мичков, Гараев), 25:23 — 3:1. Галузин — 9 (Ежов), 34:18 — 4:1. Ежов — 6 (Волгин, Воронков), 53:17 — 5:1.

Вратари: Шикин — Третьяк (Бердин, 7:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (9+8+12) — 25 (7+11+7).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

2 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 1453 зрителя.