Яковлев планирует завершить карьеру в «Металлурге»

Защитник Егор Яковлев хочет, чтобы последним клубом в его карьере стал «Металлург».

3 января «Магнитка» объявила о продлении контракта с 33-летним хоккеистом до конца сезона-2026/27.

«Карьеру хотел бы завершить в Магнитогорске. Но не по истечении нового контракта. Мне будет 36 лет, планировал играть дольше, дай бог так будет», — цитирует Яковлева ТАСС.

Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. Ранее в КХЛ защитник играл за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.