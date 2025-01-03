Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:41

Яковлев планирует завершить карьеру в «Металлурге»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник Егор Яковлев хочет, чтобы последним клубом в его карьере стал «Металлург».

3 января «Магнитка» объявила о продлении контракта с 33-летним хоккеистом до конца сезона-2026/27.

«Карьеру хотел бы завершить в Магнитогорске. Но не по истечении нового контракта. Мне будет 36 лет, планировал играть дольше, дай бог так будет», — цитирует Яковлева ТАСС.

Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. Ранее в КХЛ защитник играл за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя