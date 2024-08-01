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Сегодня, 15:20

Агент Гусева ответил на вопрос о зарплате игрока по новому контракту с «Динамо»

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Юрий Николаев, агент нападающего Никиты Гусева, в комментарии для «СЭ» раскрыл подробности нового соглашения российского хоккеиста с «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гусев сможет заработать 70 миллионов рублей по однолетнему контракту с московским клубом.

«Контракт с «Динамо» на год. Зарплата достойная, где-то рядом с 70 миллионами, но побольше», — сказал Николаев «СЭ».

Бело-голубые 1 августа объявили о продлении контракта с Гусевым. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один год.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. В сезоне-2023/24 32-летний форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата. В Кубке Гагарина россиянин забросил 3 шайбы и сделал 7 голевых передач в 9 встречах.

Александр Абустин

Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
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