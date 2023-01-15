30 лучших юниоров российского хоккея. Мичков — первый, Минтюков — второй, Мирошниченко — десятый

Обновленный топ-лист по итогам первой половины сезона-2022/23.

В традиционной рубрике хоккейный отдел «СЭ» обновляет рейтинг 30 лучших юниоров нашего хоккея из игроков не старше 20 лет. На этот раз мы собрали свой топ из хоккеистов 2003 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0В, вы можете прочитать ниже.

1. В свежем рейтинге от центрального скаутского бюро НХЛ Матвей Мичков занял лишь второе место среди европейцев, расположившись за шведом Лео Карлссоном. Однако в нашем топе он второй год подряд располагается на самой вершине. Отсутствие международной практики, травма в самом начале сезона и непопадание в состав СКА ударили по позициям пермяка в преддрафтовых списках, положив конец некогда крайне интересному противостоянию с Коннором Бедардом. Но по-настоящему мощный отрезок в ВХЛ и 6 (4+2) очков в 10 матчах за «Сочи» если не повышают его котировки, то точно дают повод всерьез не сомневаться в его статусе лучшего российского юниора за последние 10 лет.

Даже играя за абсолютно худшую команду в КХЛ, 18-летний нападающий постоянно выделяется активностью в чужой зоне, невероятным голевым чутьем и умением создать момент из ничего. Местами Матвею по-прежнему не хватает скорости, габаритов и физики. Но в плане игрового интеллекта, владения клюшкой, нестандартных решений и техники ему нет равных в КХЛ в категории U-20.

2. Пару лет назад про Павла Минтюкова в России знали лишь единицы. Тренеры, которые помнят москвича по выступлениям за «Динамо» на первенстве России — Открытом чемпионате Москвы говорят, что до отъезда в юниорскую лигу Онтарио он считался куда менее атакующим защитником, чем сейчас. Теперь 19-летний москвич — выпускник первого раунда, один из самых талантливых проспектов системы «Анахайма» и третий бомбардир OHL, который как хороший нападающий набирает почти полтора очка за матч.

Не так давно Павла обменяли из средненького «Сагино» в мощную «Оттаву-67», но сделали это лишь для того, чтобы он мог продлить себе сезон в более сильной команде и поборолся за Мемориальный кубок. С большой долей вероятности следующий сезон Минтюков начнет уже в «Дакс», у которых заканчиваются контракты сразу с шестью защитниками основы. Впрочем, и стажировка в «Сан-Диего» в АХЛ не будет лишней для защитника с классным катанием и быстрыми руками.

3. Дмитрий Бучельников по детям никогда не считался талантом первой величины. В свое время на парне из Нижнего Тагила поставили крест в Челябинске, и он вполне мог закончить с хоккеем. Благо, что сначала юркого игровичка с отличной скоростью и прекрасным дриблингом разглядели сначала в петербургских «Бульдогах», а чуть позже в системе СКА.

Говорят, карьера уральца стремительно пошла вверх после серебряного ЮЧМ-2020 в Техасе, где он забил в финале с канадцами и умудрялся оставаться на виду, даже будучи игроком нижних звеньев. В прошлом сезоне Бучельников с 75 (41+34) очками в 56 матчах стал вторым бомбардиром МХЛ, уступив лишь 20-летнему «переростку» Богдану Сенотову, и с подачи российского скаута «Детройта» Николая Вакурова был выбран «Ред Уингз» во втором раунде драфта. А летом вингер настолько здорово выглядел на сборах с основой СКА, что отвоевал титул любимого юниора у Романа Ротенберга, который сравнивает его с Сыроежкиным из «Приключений Электроника».

Пока Бучельникову не удается закрепиться в основе армейцев. Впрочем, в Санкт-Петербурге его развитие не форсируют и развивают в «СКА-Неве», в которой он с ходу стал лидером и ключевым нападающим. Прямо сейчас Дмитрий с 25 (14+11) очками в 24 матчах — второй бомбардир фарм-клубе и самый результативных игрок в ВХЛ в категории U-20.

4. Продолжает двигаться наверх защитник «Авангарда» Михаил Гуляев, который вполне солидно смотрится за «Омские Крылья» в ВХЛ и готовится уйти в середине первого раунда ближайшего драфта. Поднялись повыше и Илья Федотов с Прохором Полтаповым, которые наконец-то играют в КХЛ на полноценной основе. Первому для этого пришлось уехать из Нижнего Новгорода в аренду в Нижнекамск, где за его развитие взялся Олег Леонтьев. А вот Данила Юров, к развитию которого Илья Воробьев относится довольно прохладно, лишь пятый, хотя мог бы оказаться в топ-3.

Никита Гребенкин. ХК «Металлург»

5. Невозможно игнорировать прорыв еще одного магнитогорца Никиты Гребенкина, резко заигравшего в «Амуре» Вадима Епанчинцева, и цифры, которые показывает еще один вундеркинд из системы СКА Иван Демидов. В декабре лучший бомбардир «СКА-1946» побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди 16-летних (55) и заставил обратить на себя внимание за океаном. Играй воспитанник «Дмитрова» в системе попроще, он наверняка бы уже получил дозированное время в КХЛ. Однако пока питерцы не заводят его даже в «СКА-Неву», чтобы он потолкался с мужиками во второй лиге страны. За ним же в наш рейтинг врываются сразу пять представителей невероятно талантливой юниорской сборной 2005 года рождения — Даниил Бут, Александр Рыков, Игорь Чернышов, Тимур Муханов и Дмитрий Симашев.

6. Практически не изменилось положение в топе Ивана Мирошниченко, одержавшего главную победу в жизни — над лимфомой Ходжкина. Чьи акции резко обрушились, так это Федора Свечкова. Казалось, после неплохого сезона в Вышке и обмена в «Спартак», где куда больше места для молодежи, воспитанник «Лады» и некогда первый центр сборной 2003 года должен был стать твердым игроком КХЛ. Однако вместо этого он завалил первую часть регулярки, потерявшись в воскресенском «Химике», и начал оживать только в последних матчах красно-белых.

Но если Свечков сохранил место в топ-30, то его одноклубник и еще один участник грандиозного обмена девяти активов на Александра Никишина Никита Чибриков неожиданно выпал из него, отдав всего одну голевую передачу в 21 матче за команду Игоря Гришина. И это точно не то, чего ты ждешь от капитана серебряной «юниорки» и нападающего, который в прошлом году звездил в ВХЛ.

7. Мы уже никогда доподлинно не узнаем, какой была бы сборная России на МЧМ в Монктоне и Галифаксе. Но мы точно знаем, что она была крайне талантливой и могла бы рассчитывать на выход в финал. На бумаге наша версия состава выглядит даже интереснее серебряной молодежки образца турнира 2020 года в Чехии. С нынешним набором доступных игроков тренерский штаб мог бы собрать четыре играющих звена и три сбалансированные пары, в каждой из которых был бы ярко выраженный атакующий защитник. Смущает только вратарская линия, у которой не так много опыта игры на взрослом уровне. Однако даже с таким подбором голкиперов наша команда вполне могла бы побороться за первое с 2011 года золото МЧМ. Как жаль, что мы уже никогда не узнаем ее реальный уровень.