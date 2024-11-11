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Сегодня, 20:20

Чей кризис хуже? «Авангард» был сильнее СКА, проигравшего пятый матч подряд

СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Нападающий СКА Захар Бардаков (№ 70) против хоккеистов «Авангарда» вратаря Павла Хомченко (№ 30) и защитника Михаила Гуляева (№ 84).
Фото ХК СКА
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Петербуржцы были острее в атаке, но это им не помогло.

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«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Буше — 10 (Прохоркин, Рейнгардт), 10:36 — 1:0. Заседа — 1 (бол., Гуляев), 12:46 — 2:0. Зыков — 9 (Глотов), 25:03 — 2:1.
Вратари: Хомченко — Заврагин (57:54).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (8+7+13) — 34 (10+18+6).
Судьи: Бирин, Наумов.
11 ноября. Омск. «G-Drive Арена«. 11 841 зритель.

В 68-матчевом марафоне регулярного чемпионата обычно не бывает команд, которые стабильно проходят всю дистанцию. Сейчас, по прошествии двух с небольшим месяцев, стабильностью может похвастать разве что «Локомотив» да с натяжкой «Трактор». Остальные же команды играют сериями. Вот и СКА после семи побед подряд проиграл четыре матча. И пожаловал в гости к «Авангарду», у которого последняя удачная серия матчей была на самом старте сезона. А дальше — одни разочарования.

Уже скоро «Авангард» ждут большие перемены: по информации «СЭ», омичи ведут переговоры о назначении экс главного тренера «Вашингтона» Тодда Рирдена. По-прежнему ведутся поиски иностранного нападающего, который заменит Линдена Вея — уехавший из Омска по семейным обстоятельствам игрок уже через две недели подписал контракт со швейцарским «Фрибуром».

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На 90 процентов сезон будет доигрывать нынешний состав «Авангарда», и вряд ли от него стоит ждать многого даже после возвращения в строй главной звезды Владимира Ткачева. Но уже в следующее межсезонье омичи должны стать намного сильнее. По моей информации, «Авангард» рассчитывает усилить состав и готов предлагать хоккеистам условия, аналогичные тем, что есть в СКА, — с баснословными бонусами, не попадающими под потолок зарплат.

Армейцы начали матч активно, но забивать стал «Авангард». Сначала Рид Буше открыл счет, а затем свой первый гол за омичей забил Матвей Заседа, выменянный недавно из «Спартака». Он реализовал удаление Евгения Кузнецова, которые недавно в СКА обещали искоренить.

Во втором периоде СКА стал играть намного активнее — у Марата Хайруллина в одной смене было сразу два момента, чтобы отличиться. В итоге отличиться удалось Валентину Зыкову, но уже совсем скоро зубодробительные возможности не реализовали хозяева: молодой защитник Мурылев добивал шайбу в упор с близкого расстояния, но не попал в ворота.

СКА атаковал острее, но омичам все-таки удалось удержать преимущество. И для характера «Авангарда» это важнейший матч, несмотря на то что уже в ближайшее время главный тренер команды может смениться. А вот армейцам стоит крепко задуматься о том, почему у них уже пять матчей не получается выиграть. Налицо проблемы команды в реализации, да и очевидно, что по физическим кондициям армейцы находятся на спаде.

КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

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