Скомканное прощание. Зарипов завершил карьеру не так, как полагается великим

Обзор дня Алексея Шевченко.

Последний сезон Даниса Зарипова получился максимально странным. Скомканным вышло и прощание игрока. Плюс выяснилось, что хоккеист никуда и не ушел.

Прошлым летом Данис много сделал, чтобы Дмитрий Квартальнов покинул «Ак Барс». Он был не просто одним из сторонников увольнения бывшего тренера (хотя были очень приличные шансы, что Квартальнов останется в команде), но и практически настоял, чтобы в Казань пришел Олег Знарок. Данис был уверен, что именно с этим тренером команда выиграет кубок, а он станет шестикратным обладателем главного хоккейного приза.

При этом менеджеры не особо верили в перспективы хоккеиста. Контракт подписывали натужно, и если бы не звонок сверху, то Зарипову бы не дали соглашение. При этом ему предлагали войти в тренерский штаб «Ак Барса», да еще и на приличных финансовых условиях, но Зарипов отказывался. Видел себя только хоккеистом. Иные ветераны и правда ничем не уступают молодым, а то, что у форварда высокий хоккейный интеллект, признавали все. Но к этому нужно отменное физическое состояние, а Данис не готовился к сезону так, как это должны делать ветераны. Все же знают, что после 35 надо отдыхать максимум одну неделю, а все остальное время поддерживать себя в идеальном состоянии.

Данис Зарипов. ХК «Ак Барс»

В «Ак Барсе» начались конфликты, Зарипов решил в них не участвовать и самоустранился, а Знарок довольно скептически относился к ветерану и практически не давал ему играть. Впрочем, тренера тоже можно было понять. Данис был очень медленным, он ничем не мог помочь.

Затем были болезни, травмы. Когда Зинэтула Билялетдинов возглавил команду, то поначалу называл одну версию отсутствия Зарипова, затем другую. Наконец, стороны встретились и договорились говорить о некой «травме», которая мешает хоккеисту вернуться. Это всех устроило. Зарипов занимался своими личными делами, при этом появляясь на клубных и других хоккейных мероприятиях. То на Красной площади сыграет, то площадку откроет. То есть он просто проводил время, имея контракт с клубом, но в «Ак Барсе» на это закрывали глаза. Деньги небольшие, пусть занимается тем, чем хочет. Заслужил.

Про прощальную игру никто не говорил, но внезапно Данис пару дней назад сообщил, что выйдет на лед против «Металлурга», попрощается со всеми и на этом закончит. В «Ак Барсе» любят из подобных вещей выжимать максимум, но в этот раз в клубе растерялись. За два дня невозможно было ничего подготовить. Однако Зарипов оказался непреклонным, даже представил собственный сценарий.

Получилось максимально странно. Данис провел одну смену (при нем пропустили), затем сел в запас, а в третьем периоде во время рекламной паузы вышел на лед и со всеми попрощался. Поразило, что после этого хоккеист снова стал регулярно кататься, в итоге его игровое время превысило пять минут.

Позже Данис подтвердил, что на льду больше не появится, но при этом будет рядом с командой, которая идет за Кубком. Играть не будет, но и контракт не прервет.

Что это было вообще? Так-то последний год был совершенно лишним. В клубе и сериал «Живи хоккеем» сделали под последний сезон Даниса, и сам игрок на встрече с президентом республики говорил об уходе, а затем неожиданно передумал, поставив всех в неловкое положение.Теперь и ушел, и не ушел. Вместо трогательного праздника получилось бог знает что, а еще и летом будет какая-то «прощальная» игра. Так она же уже состоялась!

Быть легендой весьма непросто. Это ответственность и умение принимать решения, которые бы не вредили имиджу. Зарипов зачем-то последним сезоном скомкал все, что делал до этого. Да, он останется величайшим игроком в истории российского хоккея, но концовка получилась уж больно неловкой.