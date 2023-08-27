Нападающий «Лады» Донат Стальнов раскрыл подробности церемонии драфта НХЛ, на котором «Флайерз» выбрали российского суперталанта под седьмым номером.

Матвей Мичков — самый обсуждаемый российский юниор последнего драфта НХЛ. Нападающего под седьмым номером выбрала «Филадельфия». На церемонии Матвей присутствовал вместе с Донатом Стальновым — бывшим партнером по «Сочи». Новый сезон форварды начнут в разных клубах. Мичков вернулся в СКА, а Стальнов отправлен в аренду в «Ладу». В интервью «СЭ» Донат рассказал о задаче клуба на сезон и церемонии драфта НХЛ.

— «Лада» возвращается в КХЛ из ВХЛ. Насколько команда готова к сезону?

— Это большой плюс, что команда вернулась в КХЛ. Все болельщики рады этому и ждут удачного выступления. Состав обновился по сравнению с ВХЛ. Мы неплохо провели предсезонную подготовку. Сейчас — финишная прямая. Есть время, чтобы что-то подкорректировать и в боевой готовности подойти к сезону.

— Что будет удачным выступлением для «Лады»?

— Наша задача — выходить на каждый матч с победным настроем и выигрывать. Задача-минимум — выход в плей-офф. Будем стремиться к этому.

Донат Стальнов (слева) на презентации команды. Фото ХК «Лада»

— Сейчас уже есть понимание по тройкам, пятеркам? Успели сплотиться коллективом, ведь вы не так много тренируетесь вместе?

— Нет, времени было предостаточно. Мы собрались 15 июля. Было время наработать что-то. Уже видны двойки, сочетания. Сейчас приедут легионеры, возможно, что-то изменится в звеньях. У нас все мастеровитые ребята, со всеми приятно играть. Проблем не будет.

— Как сложился ваш переход в «Ладу»?

— «Сочи» отдал меня в аренду. «Лада» была заинтересована во мне летом. Я здесь был: знаю город, персонал, руководство. Со многими ребятами из команды я играл. Очень рад, что нахожусь здесь. Буду отдавать все силы для победы команды.

— После таких переходов есть двойная внутренняя мотивация? Хочется доказать, что и в прошлом клубе могли принести пользу?

— Так решили. Сейчас у меня контракт с «Ладой». Я буду отдавать все силы за команду и город. Дальше — посмотрим, что будет.

— Летом все обсуждали ваше появление на драфте НХЛ с Матвеем Мичковым. Как вы там оказались?

— Матвей в конце сезона пригласил на мероприятие, за что я ему сильно благодарен. Незабываемые эмоции. Мы провели там две недели. Это было классное время. Мне удалось долететь до Майами, отпраздновать день рождения с Гришей Денисенко. Очень рад за Матвея, что так высоко выбрался на драфте и что попал в клуб, к которому располагала душа с самого начала. Когда мы прилетели в Северную Америку, первым делом поехали в Филадельфию, встречались с руководством на их базе. Дай Бог, у Матвея сложится карьера. Сейчас у него контракт в России. Хорошо, чтобы он развивался дальше и ему давали играть.

— Как вы помогали Мичкову? Мы знаем, какую трагедию пережил Матвей. Слышал, что вы серьезно поддерживали его.

— Это было тяжелое время для него. Нужно было быть рядом. За себя что-то говорить не буду. Это личное, что должно остаться между нами. Если ему нужна помощь или поддержка, я всегда рядом. Он это знает.

Матвей Мичков. Фото ХК «Сочи»

— Как вы так быстро сдружились с Матвеем? До «Сочи» вы были знакомы?

— Нет, мы познакомились только в «Сочи». Естественно, мы заочно знали друг друга. Матвей помладше и видел меня, когда я играл в молодежке Ярославля. Понятно, что я за ним тоже следил. Это талант, за которым смотрит весь мир. В «Сочи» сдружились на фоне хоккея. Мы очень много работали. Как капитан, чувствовал, что молодому парню в новом клубе нужна поддержка. Сдружились на фоне хоккея — ничего особенного.

— Церемония драфта НХЛ произвела на вас впечатление? Попасть туда — мечта для многих хоккеистов.

— Конечно, очень масштабно. Незабываемые эмоции! Красочное и грандиозное мероприятие для всех новичков. Думаю, всем очень понравилось. И сама церемония, и подготовка к ней запомнятся на всю жизнь.

— Кого видели из легенд хоккея?

— Патрика Шарпа. Он работает в системе «Филадельфии» по развитию. С ним сразу переговорили. Особо никого не встречали, потому что все было немного скомкано. Матвей ходил по клубам на интервью, проходил собеседования.

— Вы сказали, что Матвей попал в ту команду, в которую и хотел. Можете развить эту мысль?

— Я сказал, что к «Филадельфии» лежала душа после встречи с клубом. Он встречался со всеми командами. Просто «Филадельфия» сразу к себе расположила плюс высоко выбирала. Поэтому все сошлось. Матвей очень рад — это отлично.

— Вы тоже присутствовали на встречах с командами?

— Да. Мы были вместе. Как только прилетели в Америку, сразу поехали в Филадельфию. Там была экскурсия по базе, встречались с руководством на ланче.

— Получается, вам тоже задавали вопросы про Матвея?

— Естественно. Просто было неформальное общение. Поэтому все так и располагало.