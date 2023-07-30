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Сегодня, 14:00

Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press
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Где продолжит карьеру экс-нападающий «Колорадо» и «Монреаля», третий номер драфта-2012 Алекс Гальченюк.

Скандал

Александр Гальченюк последние сезоны отчаянно пытался зацепиться за НХЛ. Третий номер драфта-2012 с 2018 года поменял семь команд, если не считать командировок в АХЛ. После шести относительно успешных сезонов за «Монреаль» нападающий скитался по лиге в поисках подходящего клуба. Гальченюк регрессировал. Сезон-2022/23 Александр провел в системе «Колорадо», но в основе «Эвеланш» форварда не видели, несмотря на череду травм ведущих игроков. Большую часть сезона нападающий отыграл в фарм-клубе, а в конце июня «Лавины» обменяли Александра в «Нэшвилл». «Предаторз» не предложили форварду контракт, и 1 июля Гальченюк закономерно вышел на рынок свободных агентов.

Руку помощи американцу с русскими корнями протянула «Аризона», которой нападающий посвятил два сезона. В случае Гальченюка войти в одну реку трижды не удалось. Спустя 12 дней после подписания «Койотис» неожиданно расторгли однолетний контракт. Загадочная формулировка «из-за ситуации вне льда» сразу намекала на темные дела. Судьба подкинула метавшемуся между клубами хоккеисту новый поворот: Александр вляпался в неприятный скандал.

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Оказывается, 9 июля Гальченюк был арестован по ряду обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неподчинение сотрудникам полиции, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Целый букет правонарушений, после которых игрока отпустили под подписку о невыезде. Опубликованный позднее полицейский отчет приоткрыл подробности происшествия. Александр на автомобиле врезался в бордюр и дорожный знак. При задержании хоккеист оскорблял полицейских на расовой почве и угрожал расправой, ссылаясь на связи в России. Позднее форвард извинился и признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

На 11 августа Александру назначили судебное заседание, которое решит будущее игрока. Дорога в НХЛ с большей вероятностью закрыта. После открытия рынка свободных агентов Гальченюком заинтересовалась «Аризона», что намекает на скромный спрос на хоккеиста. «Койотис» побыстрее избавились от контракта с игроком, узнав о приключениях нападающего. Маловероятно, что теперь другие клубы рискнут пригласить американца, интерес к которому не впечатлял и до происшествия.

Алекс Гальченюк.
Фото Global Look Press

Теперь Россия?

Проблемы Александра не закончились автомобильным происшествием. Montreal Gazette сообщает о судебном заявлении на хоккеиста от Royal Bank of Canada. Юристы банка утверждают, что Гальченюк не выполнил обязательства по кредиту и накопил задолженность. Нападающий, по словам представителей организации, получил уведомление об аннулировании льготы по сроку с просьбой выплатить кредит, но платежи так и не поступили. Межсезонье для Александра складывается удивительным образом. Житейская мудрость о беде, которая не приходит одна, идеально подходит к ситуации хоккеиста.

Гальченюку только 29 лет. Преждевременно списывать Александра после невыразительных сезонов в Северной Америке. Принять нападающего готовы некоторые российские клубы. Об этом недвусмысленно намекала новость о сотрудничестве Гальченюка с ведущим российским агентством Winners, которое на самом деле длится не первый год. Рано говорить о том, что нападающий обязательно трудоустроится в КХЛ. Для начала Александру необходимо разобраться с судебными делами за океаном, а потом договариваться о контракте в России.

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В КХЛ Гальченюком интересовались «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Спартак» и «Магнитка». Омичи, по последней информации коллеги Михаила Зислиса, вышли из гонки. Александр сорвет большой куш, если согласится на контракт в России. Какими бы противоречивыми ни выдались последние сезоны, нападающий не обделен талантом и способен помочь клубам — претендентам на Кубок Гагарина. Лига, если закрыть глаза на последние проделки Александра, безусловно, в выигрыше от потенциального перехода игрока такого уровня. С оттоком европейцев КХЛ потеряла часть звездных иностранцев. Это сказывается на совокупном мастерстве, зрелищности и популярности чемпионата. Восполнить просадку возможно приглашением забаненных в НХЛ игроков, таких как Лайпсик или Гальченюк.

Подписание Александра влечет определенные риски. В КХЛ форвард никогда не играл, неизвестно, как сложится адаптация к лиге, графику и длительным перелетам. От хоккеиста, получающего большую зарплату, будут ждать подвигов и чудес практически в каждом матче. Только понять, способен ли на это Гальченюк, мы сможем, когда нападающий доедет до КХЛ. В случае положительного ответа в России встретятся первый и третий номера драфта-2012. Наиль Якупов, как известно, высадился в родном «Нефтехимике». Теперь дело за Гальченюком.

Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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