КХЛ скопировала правило овертайма с НХЛ. Оно не добавит матчам зрелищности и драйва

С сезона-2024/25 команда, заменившая вратаря в овертайме и пропустившая гол в пустые ворота, получит за матч ноль очков вместо одного.

Тренд на замены вратаря в овертайме ввел ЦСКА Сергея Федорова. Армейцы, обладая шикарным подбором исполнителей, осознанно шли на риск, выпуская четвертого полевого игрока. Чаще всего такие авантюры тренерского штаба заканчивались успешно. Запатентовать идею стоило Евгению Корешкову. Экс-помощник Федорова использовал замену голкипера, когда еще возглавлял «Барыс». Позднее смелое решение подхватили другие команды: «Авангард», «Салават Юлаев», «Северсталь».

С нового сезона КХЛ фактически лишила тренеров соблазна выпускать четвертого полевого игрока в овертаймах. Теперь если команда пропустит в пустые ворота, она потеряет очко, заработанное за ничью в основное время.

— С сезона-2024/25 в случае если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», — говорится на сайте КХЛ.

Когда Федоров поставил замены вратаря в овертайме на поток, задумку тренера обозвали чит-кодом. Многие коллеги обвиняли ЦСКА в жульничестве, а болельщики соперников радовались, когда армейцы пропускали в пустые ворота. Выход четвертого полевого игрока дает команде значительное преимущество. Любой хоккеист подтвердит: комфортнее разыгрывать большинство 4х3, нежели 5х4. Однако скептики такого решения почему-то забывали или не придавали значения, что команда оставляет ворота пустыми, когда выпускает лишнего игрока. И любая ошибка, потеря или перехват приведут к броскам по открытому створу.

Тренеры осознанно рисковали, получив контроль над шайбой. Иногда для этого хватало одного вбрасывания, как это делал ЦСКА. Для обороняющейся команды такой расклад ничего хорошего не сулил. Обороняться втроем против армейской четверки, когда от синей линии пулю может запустить Никита Нестеров, а из левого круга вбрасываний — Михаил Григоренко, очень сложно. Но никто не запрещал тренерам также готовиться к таким расстановкам в овертаймах. Штаб ЦСКА же придумал тактику на дополнительное время, и работала она довольно эффективно.

Сергей Федоров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ скопировала пункт правил НХЛ, по которому команда, меняя вратаря в овертайме и пропуская в пустые ворота, остается ни с чем. Логика этой задумки отсутствует. Непонятно, почему вообще покушаются на очко, которое команда заслуженно получила в основное время. Овертайм — новый эпизод игры после ничьей за 60 минут. В дополнительном отрезке разыгрывается лишний балл, ради которого тренеры готовы на разные риски. И да, почему же тогда по правилу отложенного штрафа менять вратаря можно безболезненно, а в равных составах это может привести к потере одного очка?

Неуместная калька с НХЛ не добавит овертаймам зрелищности и драйва. Замена вратаря в любой расстановке дает команде численное преимущество. За непредсказуемость и импровизацию все и любят хоккей. Однако КХЛ по неведомой причине решила ограничить маневры тренеров в овертайме. Теперь рисковать с заменой голкипера будут только самые настоящие смельчаки — подобно главному тренеру «Миннесоты» Джону Хайнсу, который в прошлом сезоне попытался заработать два очка в овертайме с «Вегасом» — но получил гол в пустые ворота и проиграл под ноль.