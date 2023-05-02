Сегодня, 16:30
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Западная конференция
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Восточная конференция
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Западная конференция
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ЦСКА
Москва
Главный тренер
Сергей Федоров
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Пришли
-
Ушли
н. Окулов (Локомотив)
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СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
|
Пришли
н. Кадейкин (СЮ)
Ушли
з. Кирсанов (Витязь)
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Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
|
Пришли
н. Окулов (ЦСКА)
Ушли
з. Мисюль (Нью-Джерси, НХЛ)
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Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Игорь Ларионов
|
Пришли
з. Варлаков (Югра, ВХЛ)
Ушли
з. Буренов (Северсталь)
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Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
|
Пришли
з. Пыленков (Северсталь)
Ушли
з. Новиков (Баффало, НХЛ)
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Витязь
Подольск
Главный тренер
Александр Завьялов
|
Пришли
з. Кирсанов (СКА)
Ушли
з. Волгин (Амур)
|
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Козырев
|
Пришли
з. Буренов (Торпедо)
Ушли
з. Пыленков (Динамо М)
|
Динамо
Минск
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
|
Пришли
-
Ушли
з. Барберио
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Алексей Жамнов
|
Пришли
в. Кареев (СЮ)
Ушли
з. Сериков (Нефтехимик)
|
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Грег Айлэнд
|
Пришли
-
Ушли
-
|
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Дмитрий Кокорев
|
Пришли
з. Аляев (Амур)
Ушли
з. Александров
|
Восточная конференция
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Ак Барс
Казань
Главный тренер
Зинэтула Билялетдинов
|
Пришли
н. Яшкин (СКА)
Ушли
-
|
Авангард
Омск
Главный тренер
Боб Хартли (?)
|
Пришли
з. Шулак (Адмирал)
Ушли
з. Береглазов
|
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Андрей Разин
|
Пришли
з. Пресс (Северсталь)
Ушли
в. Кошечкин (завершил карьеру)
|
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
Леонид Тамбиев
|
Пришли
з. Соловьев (Сибирь)
Ушли
з. Шулак (Авангард)
|
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
|
Пришли
з. Земченок (Металлург)
Ушли
в. Кареев
|
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
|
Пришли
в. Аликин (Амур)
Ушли
в. Бобков
|
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Дэвид Немировски
|
Пришли
з. Хамидуллин (Адмирал)
Ушли
з. Соловьев (Адмирал)
|
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
|
Пришли
з. Сериков (Спартак)
Ушли
в. Судницин
|
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
|
Пришли
в. Фукале (Вашингтон, НХЛ)
Ушли
в. Проскуряков
|
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
|
Пришли
з. Волгин (Витязь)
Ушли
в. Аликин (Авто)
|
Барыс
Астана
Главный тренер
Андрей Скабелка
|
Пришли
-
Ушли
в. Гудачек
|
Лада
Тольятти
Главный тренер
Олег Браташ
|
Пришли
-
Ушли
-