Тольяттинцы идут на третьем месте «Востока», а у армейцев затянулось победное похмелье.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мамин — 2 (Григоренко), 33:16 — 0:1. Кугрышев — 1 (буллит), 34:55 — 1:1. Моисеев — 1 (бол., Джозефс, Космачук), 35:18 — 2:1. Алтыбармакян — 1, 47:20 — 3:1.

Вратари: Подъяпольский — Шарыченков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (9+11+5) — 27 (7+18+2).

Судьи: Бирин, Гофман.

21 сентября. Тольятти. Лада Арена.

От «Лады», провернувшей всего за лето комплектацию состава от ВХЛ — к КХЛ, не ждали больших подвигов, особенно на старте сезона. Команду Олега Браташа многие заранее нарекли беспросветным аутсайдером «Востока». Селекция не добавляла оптимизма. Все понимали, с какими проблемами столкнулось руководство клуба, который пошел на повышение в сильнейшую российскую лигу. Трудности не ограничились подбором игроков — пришлось уладить множество технических деталей, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ. Первый год тольяттинцам отдавали на адаптацию, однако по трем неделям чемпионата команда превосходит все летние ожидания.

Опасения за перспективы «Лады» возникли не на пустом месте. Браташ не работал на клубном уровне с 2016 года, а в КХЛ застал лишь короткий отрезок в сезоне-2014/15. Наставник тольяттинцев больше известен как тренер молодежных команд. Волновало, как Браташ справится со взрослым коллективом, который собирался, как лоскутное одеяло. Новички присоединялись к «Ладе» до последних дней предсезонки. Особенно важным получился переход Владислава Подъяпольского, который стал не нужен СКА, но преобразился в Тольятти и забрал роль безальтернативного первого номера «автозаводцев».

Пока Браташу удается невозможное: из команды, которая по потенциалу в лучшем случае должна бороться за плей-офф, тренер слепил коллектив, который к концу сентября взлетел в топ-3 конференции и уступает только «Магнитке» и «Ак Барсу». «Лада» провела больше матчей, чем ближайшие преследователи в таблице из Омска и Уфы, но это не преуменьшает достижение. Волжане, словно стартовали с повышенной передачи: начали первый месяц регулярки и продолжают шокировать результатами. Сегодня покинул Тольятти без очков действующий чемпион ЦСКА, у которого «Лада» не выигрывала дома с 2009 года. Больше 14 лет!

Хоккей «Лады» не приводит в восторг, но построен на понятных принципах, которые приняла команда. Тольяттинцы действуют от простоты и правильных действиях в своей зоне, которые подкрепляются надежной и стабильной игрой голкипера. Похожую модель использовал в прошлом сезоне «Адмирал». В победных матчах «Лада» не пропускала больше одной шайбы. Соперники, превосходящие команду в совокупном мастерстве, вязли в насыщенной капканами средней зоне и, сколько бы ни наносили бросков в створ, упирались в стену. Дважды на хитрости Браташа попался «Трактор», однажды — «Металлург», а сегодня не устоял ЦСКА.

«Лада» пропустила первой, но гол Максима Мамина не смутил тольяттинцев.

Хозяева без робости продолжили гнуть свою линию и ко второму перерыву вели в счете благодаря реализованному Дмитрием Кугрышевым буллиту и шайбе в большинстве Данила Моисеева.

Продолжают набирать очки легионеры «Лады» — Джозефс и Космачук, которых спортивный директор Рафик Якубов открыл для КХЛ. Третий период ЦСКА начал с минимальным отставанием, но за 20 минут армейцы сподобились только на два броска в створ. С такой активностью вскрыть строгую оборону «Лады» ожидаемо не получилось. Система Браташа, который построил команду от сильных сторон игроков, продолжает работать даже с топ-соперниками.

А что ЦСКА? Действующие обладатели Кубка Гагарина проиграли четвертый матч из последних пяти. Команда Федорова приучила, что вкатывается в сезоне постепенно, но череда неудач на старте регулярки в совокупности с содержанием игр наводит на дурные мысли. Чемпионское похмелье затягивается — в такой ситуации не обойтись без перестановок в составе и других внутренних мер, чтобы разбудить некоторых игроков. Пока же монструозный ЦСКА за три недели регулярки набрал меньше очков, чем поднявшаяся из ВХЛ «Лада».