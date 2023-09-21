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Сегодня, 21:35

«Лада» стартовала с повышенной передачи. Обыграла лидеров, а теперь и чемпиона — ЦСКА

«Лада» сенсационно обыграла ЦСКА в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Лады» радуются победе над ЦСКА.
Фото ХК «Лада»
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Тольяттинцы идут на третьем месте «Востока», а у армейцев затянулось победное похмелье.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мамин — 2 (Григоренко), 33:16 — 0:1. Кугрышев — 1 (буллит), 34:55 — 1:1. Моисеев — 1 (бол., Джозефс, Космачук), 35:18 — 2:1. Алтыбармакян — 1, 47:20 — 3:1.
Вратари: Подъяпольский — Шарыченков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (9+11+5) — 27 (7+18+2).
Судьи: Бирин, Гофман.
21 сентября. Тольятти. Лада Арена.

От «Лады», провернувшей всего за лето комплектацию состава от ВХЛ — к КХЛ, не ждали больших подвигов, особенно на старте сезона. Команду Олега Браташа многие заранее нарекли беспросветным аутсайдером «Востока». Селекция не добавляла оптимизма. Все понимали, с какими проблемами столкнулось руководство клуба, который пошел на повышение в сильнейшую российскую лигу. Трудности не ограничились подбором игроков — пришлось уладить множество технических деталей, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ. Первый год тольяттинцам отдавали на адаптацию, однако по трем неделям чемпионата команда превосходит все летние ожидания.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo; одержали победу над &laquo;Металлургом&raquo;. «Ладу» после возвращения в КХЛ заранее списали в аутсайдеры. Но она сопротивляется изо всех сил

Опасения за перспективы «Лады» возникли не на пустом месте. Браташ не работал на клубном уровне с 2016 года, а в КХЛ застал лишь короткий отрезок в сезоне-2014/15. Наставник тольяттинцев больше известен как тренер молодежных команд. Волновало, как Браташ справится со взрослым коллективом, который собирался, как лоскутное одеяло. Новички присоединялись к «Ладе» до последних дней предсезонки. Особенно важным получился переход Владислава Подъяпольского, который стал не нужен СКА, но преобразился в Тольятти и забрал роль безальтернативного первого номера «автозаводцев».

Пока Браташу удается невозможное: из команды, которая по потенциалу в лучшем случае должна бороться за плей-офф, тренер слепил коллектив, который к концу сентября взлетел в топ-3 конференции и уступает только «Магнитке» и «Ак Барсу». «Лада» провела больше матчей, чем ближайшие преследователи в таблице из Омска и Уфы, но это не преуменьшает достижение. Волжане, словно стартовали с повышенной передачи: начали первый месяц регулярки и продолжают шокировать результатами. Сегодня покинул Тольятти без очков действующий чемпион ЦСКА, у которого «Лада» не выигрывала дома с 2009 года. Больше 14 лет!

Хоккей «Лады» не приводит в восторг, но построен на понятных принципах, которые приняла команда. Тольяттинцы действуют от простоты и правильных действиях в своей зоне, которые подкрепляются надежной и стабильной игрой голкипера. Похожую модель использовал в прошлом сезоне «Адмирал». В победных матчах «Лада» не пропускала больше одной шайбы. Соперники, превосходящие команду в совокупном мастерстве, вязли в насыщенной капканами средней зоне и, сколько бы ни наносили бросков в створ, упирались в стену. Дважды на хитрости Браташа попался «Трактор», однажды — «Металлург», а сегодня не устоял ЦСКА.

«Лада» пропустила первой, но гол Максима Мамина не смутил тольяттинцев.

Хозяева без робости продолжили гнуть свою линию и ко второму перерыву вели в счете благодаря реализованному Дмитрием Кугрышевым буллиту и шайбе в большинстве Данила Моисеева.

Продолжают набирать очки легионеры «Лады» — Джозефс и Космачук, которых спортивный директор Рафик Якубов открыл для КХЛ. Третий период ЦСКА начал с минимальным отставанием, но за 20 минут армейцы сподобились только на два броска в створ. С такой активностью вскрыть строгую оборону «Лады» ожидаемо не получилось. Система Браташа, который построил команду от сильных сторон игроков, продолжает работать даже с топ-соперниками.

А что ЦСКА? Действующие обладатели Кубка Гагарина проиграли четвертый матч из последних пяти. Команда Федорова приучила, что вкатывается в сезоне постепенно, но череда неудач на старте регулярки в совокупности с содержанием игр наводит на дурные мысли. Чемпионское похмелье затягивается — в такой ситуации не обойтись без перестановок в составе и других внутренних мер, чтобы разбудить некоторых игроков. Пока же монструозный ЦСКА за три недели регулярки набрал меньше очков, чем поднявшаяся из ВХЛ «Лада».

КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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