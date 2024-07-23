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Сегодня, 15:30

80 миллионов рублей за игрока ВХЛ. «Спартак» никуда не отпускает и не меняет форварда из принципа

Арбитраж КХЛ определит судьбу нападающего «Спартака» Заседы
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Матвей Заседа.
Фото photo.khl.ru
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Судьбу 25-летнего Матвея Заседы, застрявшего в фарм-клубе красно-белых, определит арбитраж КХЛ.

Конфликт между нападающим Матвеем Заседой и «Спартаком» зашел в тупик, и потребовалось вмешательство КХЛ. Представитель хоккеиста подал заявление в арбитражный комитет с требованием назначить компенсацию за игрока в размере 9 миллионов рублей. И только лига может поставить точку в непростом вопросе.

Напомним суть противостояния. Форвард Матвей Заседа, выступавший за «Спартак», давно хочет покинуть клуб, но красно-белые по каким-то причинам не отпускают его из команды. У москвичей свои резоны. Они имеют право как угодно вести дела со своими активами в виде хоккеистов, при этом все прекрасно понимают, что клуб поступает весьма жестко. И выбраться из системы любому находящемуся в статусе ограниченно свободного агента чрезвычайно тяжело.

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Заседа в сезоне-2022/23 забросил 14 шайб в КХЛ, но после прихода в команду Алексея Жамнова потерял место в основном составе, хотя и прошлый сезон провел относительно неплохо. В 13 матчах за красно-белых у него 7 (2+5) очков. Затем главный тренер посчитал, что Матвей не выполняет какие-то задачи на льду, и отправил хоккеиста в фарм-клуб.

С тех пор игрок и просил об обмене. Он даже заявил об этом в открытую, что разозлило руководство красно-белых, но хоккеиста можно понять. Тем более Матвея ходят видеть в «Авангарде», и «Спартак» мог бы договориться с омским клубом об обмене спортсмена, в котором они не заинтересованы.

Фото ХК «Спартак»

Но тут началось странное. «Спартак» выставлял такие требования за хоккеиста ВХЛ (по их мнению), словно Матвей Заседа был самым ценным игроком лиги. Сначала фигурировали безумные денежные компенсации — 30 и 50 миллионов. Когда стало ясно, что омичи не готовы платить безумные деньги, «Спартак» потребовал компенсацию хоккеистами. И ни в одном из предложений не было разумности. Как-то они попросили за Матвея Семена Чистякова, Николая Гуляева и права на Егора Чинахова.Было очевидно, что московский клуб просто издевался, не собираясь договариваться. И тут не выдержал агент хоккеиста Шуми Бабаев. Он выступил с критикой менеджеров «Спартака», да еще и перешел на личности, что сделало сделку с красно-белыми совершенно невозможной.

Этим летом у Матвея закончился контракт, и «Спартак» сделал ему такую квалификацию, которую нельзя назвать справедливой. По двухлетнему двустороннему соглашению предложено 30 и 40 миллионов при нахождении в клубе КХЛ и 3 и 4 миллиона в случае, если Заседа переезжает в фарм-клуб. Что это значит? Нападающий весь сезон провел бы в «Химике» за копейки (3 и 4 миллиона в год в этой лиге получают игроки среднего уровня, в не самых богатых командах ВХЛ), но при этом компенсация за Заседу в случае перехода превышала бы 80 миллионов (точную сумму надо высчитывать, но она получилась бы гигантской).

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«Авангард» еще раз вышел на клуб с предложением об обмене, но «Спартак» потребовал права на Глеба Трикозова и Станислава Бережного, а также нападающего Александра Филатьева. Слишком много за одного игрока. После этого последовало заявление в КХЛ.

Что делать лиге? Во-первых, абстрагироваться от конфликта между агентом и клубом. Это совершенно лишняя информация, нет смысла обсуждать ее на заседании комитета. Во-вторых, подумать о хоккеисте. Матвею 25 лет, он сидит в ВХЛ, «Спартак» в нем явно не заинтересован, а у игрока есть предложение из другого клуба. Компенсация в 9 миллионов абсолютно справедлива.

Матвей Заседа в борьбе с Андреем Светлаковым.

И в-третьих, надо вносить изменения в регламенте, чтобы команды не имели возможности ставить заградительные квалификационные предложения за хоккеистов. Вы же помните, как «Спартак» поступил с Максимом Цыплаковым, предложив ему зарплату в 90 миллионов в КХЛ, при этом лишь 9 миллионов в ВХЛ? И они держали бы форварда в «Химике» из принципа.

Больше всего жалко игрока, чьи лучшие годы тратятся впустую.

Матвей Заседа
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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