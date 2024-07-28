Легендарность матча зашкаливала. Малкин, Дацюк и другие звезды проводили Сергея Мозякина

Магнитогорск провел трогательную церемонию в честь лучшего снайпера отечественного хоккея.

Каждый болельщик или простой поклонник спорта вырос на игре конкретной команды. Не встречал людей, которые увлеклись хоккеем только потому, что полюбили щелчки, силовые приемы или сэйвы вратарей. У каждого времени и каждой эпохи свои кумиры. Для меня, автора этих строк, таким в свои годы стал Сергей Мозякин — экс-форвард «Металлурга», легенда отечественного хоккея, лучший бомбардир КХЛ, а также лучший снайпер чемпионатов страны, покоривший достижение великого Бориса Михайлова.

Десять лет карьеры хоккеиста Мозякин посвятил «Металлургу». Выиграл в Магнитогорске два Кубка Гагарина как хоккеист и позднее еще один как тренер. Победы Сергея разделили восемь лет, в которых уложились проигранный финал СКА, поездка на золотую Олимпиаду в Пхенчхан и завершение игровой карьеры после вылета от «Авангарда» во втором раунде плей-офф. 28 марта 2021 нападающий провел заключительную игру — и только спустя три года состоялся официальный прощальный матч Сергея — теперь уже Валерьевича — Мозякина.

Малкин, Дацюк и все-все-все

Мозякин за карьеру сменил не так много клубов, но звездный статус игрока предполагает широкую популярность и среди коллег. Неудивительно, что прощальный матч собрал многих топ-хоккеистов разных поколений. Приехали Евгений Малкин, Павел Дацюк и Евгений Дадонов. Собралось в Магнитогорске почти полное представительство офиса КХЛ: президент лиги Алексей Морозов, глава МХЛ Александр Гуськов и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Разумеется, присутствовали партнеры Мозякина по чемпионскому «Металлургу» — Данис Зарипов, Василий Кошечкин, Евгений Тимкин, Ярослав Хабаров, Евгений Бирюков, Сергей Терещенко, а также давние друзья по «Атланту»: Дмитрий Быков, Дмитрий Власенков, Дмитрий Уппер.

Сергей Мозякин в прощальном матче. Фото КХЛ

Легендарность прощального матча Мозякина зашкаливала. Большой звезде — масштабные проводы. Так решили и в Магнитогорске. Легенде #10 явно удалось сыграть на ностальгии и друзей, и партнеров, и болельщиков. Публика тепло встречала всех гостей праздника, начиная с автограф-сессии в парке «Притяжение». За фотографиями и подписями хоккеистов выстроилась огромная очередь. Больше всего внимания получил главный виновник торжества. Ажиотаж вокруг прощального матча Мозякина читался по аншлагу. Особо наглые перекупщики предлагали билеты на игру за 100 тысяч рублей, а самые находчивые даже предлагали обмен на IPhone 14 или 15 модели.

Мозякин для Магнитогорска — больше, чем просто хоккеист, капитан или супербомбардир. Сергей — живая легенда города. Человек, которого узнают в любом многолюдном месте, хотя он сам никогда не стремился на первые полосы СМИ. Все предпочитал доказывать делом. С позиции журналиста такое отношение к медиа категорически не приветствую. Но как человек, который родился в Магнитогорске и рос на шедеврах Мозякина, не испытывал большого сожаления, что Сергей очень редко давал интервью и рассказывал о достижениях только на Матчах звезд или после выигрыша Кубка Гагарина. Эмоции от голов и побед все перекрывали.

Символичный счет

От подобных матчей не приходится ждать силовой борьбы, безумных скоростей и стычек на пятаке. Все участники прощальной игры Мозякина получали удовольствие от процесса и радовали зрителей, которые прониклись чувствами по золотым сезонам команды. Особенно после голов легенды #10, когда диджей «Арены-Металлург» включал трек «Сережа, Сережа, любовь на сказку похожа». Сколько же заброшенных шайб от Мозякина магнитогорская публика смаковала под эту песню.

Но прежде, чем перейти к матчу, под своды ледового дворца подняли именной стяг Мозякина. Десятый номер теперь выведен из обращения в клубе. Никите Михайлису до старта сборов придется призадуматься, какой номер выбрать на новый сезон. Сергея Валерьевича поздравили с важным событием президент клуба Виктор Рашников и директор Алексей Жлоба, который застал только административную карьеру легенды в команде. Трогательную речь произнес сам Мозякин: поблагодарил жену и детей, которые заряжали его на успехи, партнеров, тренеров, руководство «Металлурга» и, конечно же, болельщиков.

Именной стяг Сергея Мозякина под сводами «Арены-Металлург». Фото ХК «Металлург»

Я видел много дружеских матчей и уверенно заявляю: на празднике Мозякина никто не отбывал номер. Все старались показать зрелищный хоккей в меру своих возрастных возможностей. Магнитогорские болельщики увидели на льду главного тренера Андрея Разина. Наставник «Металлурга» сыграл в тройке с Данилой Юровым и Евгением Тимкиным. У «Друзей Мозякина» солировал Алексей Морозов, который раззабивался во втором периоде. Матч завершился символичным счетом 10:10, но цифры на табло интересовали сегодня меньше всего. Магнитогорск снова окунулся в теплые времена, когда Мозякин на пару с Зариповым держали в страхе КХЛ и подарили «Металлургу» три финала и два Кубка Гагарина.

Титулы и регалии Сергея можно перечислять долго. Единственный трофей, который не покорился нападающему, — Кубок Стэнли. Остается только гадать и фантазировать, как бы сложилась карьера Мозякина, рискни он перебраться в НХЛ. Малкин, общаясь с журналистами, признался, что после локаута-2012 «Питтсбург» мог подписать Сергея. Сейчас все разговоры остались в далеком прошлом. Даже не сыграв в НХЛ, Мозякин построил великую карьеру и вошел в историю как один из лучших нападающих отечественного хоккея. Недаром коллеги-комментаторы называли его человек-гол. Снайперское достижение Мозякина останется нерушимым долгие годы. И мне, как коренному магнитогорцу, вдвойне приятно, что великий рекорд был установлен на моих глазах, а после выигрыша Кубков Гагарина я пропускал школу раду встречи команды в аэропорту.