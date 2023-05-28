«Авангард» — у разбитого корыта. Сильнейший игрок и воспитанник клуба ушел в СКА

Арсений Грицюк продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.

Теперь уже официально — «Авангард» проиграл свои главные трансферные схватки. Ушли Владимир Ткачев и Сергей Толчинский, а Арсений Грицюк стал игроком СКА. Первые двое просто отказались продлевать контракт с клубом, а на деньги, что получит омский клуб, можно разве только медиафасад арены обновить, не более. Клуб не только потерял хоккеистов, но и разрушил свой имидж.

Александр Крылов, который через три дня уйдет с поста председателя совета директоров клуба, ошибся в главном — приблизил к себе не тех людей. Одни советовали ему провальные шаги с точки зрения имиджа, другие толкали на необдуманные спортивные действия. Про первое мы говорить не будем, но отметим, что даже философия выбрана неправильно. Дескать, все кругом проплаченные, а мы светлые и чистые, хотим только хорошего. Это же не было правдой, да и на таком противостоянии можно держаться только короткий срок, до первой неудачи.

Арсений Грицюк (в центре). Фото ХК «Авангард»

Хуже всего, что у Крылова в советниках был человек, который, воспользовавшись доверием, оставил клуб у разбитого корыта. Нет у нас в КХЛ людей, которые имеют за плечами столько отметок в трудовой книжке, как у Рашида Хабибулина. Он уже, кажется, проконсультировал всех участников чемпионата, но нигде надолго не задерживался. Вы представляете себе ситуацию, когда какая-нибудь организация отказывалась от важного и полезного сотрудника? Наоборот, за таких держатся.

Хабибулин пришел в клуб на второй сезон в Балашихе, чем вызвал недоумение со стороны президента Максима Сушинского и спортивного директора Евгения Хацея: с их помощью клуб только-только дошел до финала Кубка Гагарина. На совещаниях они не понимали, за что он отвечает, чего хочет, но было понятно, что Александр Крылов его слушает по важным темам. Удобная позиция. Формально ты ни за что не отвечаешь, но влияешь на ключевые решения.

Не будем перечислять все неудачные ходы «Авангарда». Их слишком много. Однако за это время выигран Кубок Гагарина, и это определенным образом обнулило недостатки. Хабибулин при этом никогда не рвался на какую-то официальную должность, долго отказывался от возможности стать генеральным менеджером, понимая, что тогда уже будут спрашивать с него. И ни на кого свалить не получится.

И результат вы видели сразу. Первым делом он моментально поссорился с агентом Шуми Бабаевым. Причем, если вы думаете, что он начал с главных клиентов агента, ошибаетесь. Нет, удары пришлись по Никите Михайлову и Федору Белякову. Не исключено, что когда-то Бабаев и Хабибулин поссорились (Шуми утверждает, что это не так). Но мстить за личные обиды, находясь на такой должности, профессионал не имеет права. Есть вероятность, что Рашид выполнял поручение Александра Крылова, который не забыл случай с Егором Чинаховым. Но если ты советник, то должен был сообщить, что такой подход является деструктивным. А раз согласился — значит сам виноват.

Арсений Грицюк (в центре). Фото ХК «Авангард»

И началось совершенно глупое противостояние, в котором клуб и не мог победить. Еще раз напомню: до того, как все перешло в публичную плоскость, исполняющий обязанности генерального менеджера предложил СКА обмен. Они просили Даниилу Моисеева за Арсения Грицюка. Почему-то этот эпизод замалчивается в Омске, его считают незначительным, но он ведь весьма показателен.

Про перспективы Арсения в питерском клубе говорить нет смысла. Это совершенно другая тема, и к ней мы вернемся, когда начнется сезон. Что выиграл «Авангард»? Он стал серым клубом. А через сезон, когда точно уйдут Рид Буше и Корбэн Найт, будет еще хуже.

Вот и цена кадровой ошибки, допущенной несколько лет назад.