В КХЛ началась борьба за плей-офф. Какие команды будут биться за кубковую восьмерку

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

Только-только мы начали осторожно хвалить «Трактор» за то, что команда стала показывать отличный хоккей, залезла в восьмерку, как случился матч против СКА. Такого огромного количества ошибок со стороны парней из уральского клуба трудно вспомнить. Может быть, подобное и происходило, но тогда хотя бы вратари подтаскивали. Но ни Сергей Мыльников, ни Илья Проскуряков не выручали. Только не думайте, что голкиперы виноваты в поражении. Это не так. Фактически они остались одни перед мощной атакой питерского клуба. Никто не мешал Дмитрию Яшкину забивать, а Никите Гусеву отдавать. Конечно, пару-тройку раз и могли выручить, но разрыв-то в шесть шайб, ничего бы не изменилось.

Фото ХК СКА

Так что же опять с челябинским клубом? Это системный сбой или начало нового кризиса? Как ни странно, ругаться особо не хочется. Да, крупное поражение. Да, ляпы. Но атакующий темп сохранен, команда не сидит в своей зоне и не откидывается. Такие срывы бывают. Например, кто мог представить, что Роберт Хэмилтон начнет ездить в другую сторону от шайбы и проигрывать единоборства. Но, видимо, был неудачный день, причем сразу у многих. Лишь бы только хоккеистов морально не подбила эта игра. Уже скоро мы узнаем, как сказалась оглушительная неудача. Сначала домашний матч против «Автомобилиста», а в конце недели встреча в Москве против ЦСКА.

Нельзя не отметить, что в среду против челябинцев вышла очень злая команда. Питерцы показали отличный хоккей, наконец-то от игроков не требовали играть слишком дисциплинированно (но тут и «Трактор» помог), а армейцы любят, когда им позволяют действовать авантюрно, с упором на атаку. Немного тревожно действовал вратарь Владислав Подъяпольский. Но к этому надо привыкнуть. Играть иначе он уже не будет.

Матч

От матча «Нефтехимик» — «Спартак» ждали многого. Все-таки битва за плей-офф. Да, бывают ситуации, когда клубы из разных конференций не слишком настраиваются на очное противостояние. Мол, даже поражение не сильно помешает, ведь принципиальные соперники другие. Но в этот раз все было иначе. «Нефтехимик» старается зацепиться за восьмерку, а для «Спартака» начинается новый этап турнира, когда им нужен каждый балл. Серия неудач привела красно-белых к тому, что они теперь будут биться за попадание в зону плей-офф с «Северсталью» и минским «Динамо». Сюда можно отнести и «Витязь», но у Вячеслава Буцаева лучшее расписание из возможных.

«Спартак» проиграл. Причем это была очень обидная неудача. Отыгравшись с 0:2, уже можно было рассчитывать на овертайм, но Андрей Локтионов допустил грубую ошибку в концовке встречи, его никто не подстраховал, а Ансель Галимов забросил победную шайбу.

Можно было бы говорить о кризисе в «Спартаке», но это не так. Хоккеисты стараются, им разрешают не пахать, а играть, только пока не все получается. Да еще и ветераны команды не помогают. После каждой неудачи поднимается волна слухов о смене тренера в «Спартаке», но Игорь Гришин не может быстро донести свои принципы до всех, требуется время. После увольнения Бориса Миронова в клубе давали понять, что даже неудачный исход в сезоне не будет поводом для смены тренера. Но все равно появляются слухи. У «Спартака» впереди два непростых матча на выезде. Они поедут в Нижний Новгород и Ярославль. Должны брать очки, все-таки красно-белые — одна из немногих команд, которая показывает интересный хоккей.

Фото ХК «Югра»

Старт

Завершились новогодние праздники в ВХЛ. Теперь уже до конца февраля не будет никаких перерывов в турнире. Новогодние праздники в лиге длинные по двум причинам. Во-первых, парней, которые играют на таком уровне, нельзя лишать возможности как следует отметить праздники. Иначе они взвоют так, что мало не покажется. Во-вторых, практически никто чартерами не пользуется. И нужно время, чтобы добраться до стадиона на выезде, иногда и суток не хватает.

Интриг в концовке полно. Например, будет серьезная борьба за то, чтобы выиграть регулярный чемпионат. И хотя «Югра» имеет отрыв в шесть очков, команду быстро нагоняют преследователи. Даже АКМ с девятого места имеют шансы и возможности стать победителями. Тем более у Олега Горбенко сильнейшая атака в лиге, никто не может похвастаться таким количеством результативных форвардов.

Но самое интересное, как водится, в подвале таблицы. Команды с 12-го по, наверное, 22-е место будут биться за место в плей-офф. И среди аутсайдеров возможны сюрпризы. Например, поражает, как в последнее время преобразилась «Рязань». Еще совсем недавно они плотно были внизу, начав сезон с восьми поражений, а потом совершили прорыв. И вот уже от 16-й позиции все три пункта. Отметим, что многие хоккеисты ВХЛ теперь точно понимают, что в следующем сезоне у них будет шанс попасть в КХЛ, учитывая все сложности с регламентом главной лиги. И они стараются показать себя. Из смешного отметим, что в Новокузнецке так основательно занимаются реконструкцией арены, что теперь приходится искать новое место жительство на плей-офф.