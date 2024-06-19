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Сегодня, 10:45

Хоккеисты — богачи, а судьи нищие. Им пора поднять зарплату и предоставить соцпакет

Судьи в КХЛ зарабатывают в разы меньше хоккеистов
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Жарков и судья матча «Динамо» — «Трактор»
Владимир Жарков и судья матча «Динамо» — «Трактор».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тогда они будут судить лучше.

Все в нашем хоккее в целом идет неплохо, лига развивается, а изменения в регламенте последних лет делают турнир интересным. При этом в КХЛ совершенно спокойно допускают, что судьи влачат нищенское существование. И подобное должно прекратиться.

Про арбитров много говорят в хоккее. Тренеры могут свалить на них поражение, кто-то считает, что команда потеряла шансы на титул из-за ошибки судьи. На КХЛ ТВ есть даже специальная программа, где разбирают моменты, связанные с работой арбитров, и она является одной из самых популярных.

Но никаких вопросов к судьям быть не должно, так как эти люди, которые значат для хоккея не меньше хоккеистов, семь месяцев в году думают лишь о том, чтобы прокормить себя и свою семью. И это не фигура речи.

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С этих парней, которые реально любят хоккей, большой спрос, но при этом в ответ они ничего не получают. У судей нет регулярной зарплаты после окончания турнира, при этом они должны за свой счет готовиться к сезону, держать себя в отличной физической форме, изучать правила или просматривать видео. Да, хоккеисты тоже вкладывают в себя. Но у них есть что вложить. А у судей нет нечего.

Самый высокооплачиваемый российский арбитр Константин Оленин на днях завершил карьеру. Хотя мог спокойно судить в КХЛ еще пять лет. Но он предпочел кабинетную работу, и его можно понять. Там существенно меньше давления, ответственности и зарплата стабильная, а доход не падает в разы начиная с февраля. Оленин получал во время сезона 400 тысяч при безумной загрузке. Но только с сентября по февраль. Затем регулярный чемпионат заканчивался, а у Константина трое детей, он живет в Москве, так что вряд ли ему можно завидовать.

Но он был один такой. У других ведущих судей — 180-250 тысяч. И тоже в определенный период. Весной и летом каждому из них приходится подрабатывать, и это повезет, если дополнительная работа связана с хоккеем. Кто-то идет в такси, кто-то садится в какой-нибудь офис. И во время сезона подавляющее число наших судей ждут каких-то шабашек. Они работают на любительских турнирах, на детских, лишь бы получить копеечку. А это неприемлемо.

Хоккейный судья Константин Оленин
Константин Оленин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У судей нет суточных, что при такой зарплате превращается в катастрофу. Плотный, причем чересчур плотный, завтрак в отеле, а дальше ожидание отправления на игру, чтобы в раздевалке поесть бесплатных снеков, которыми угощают хозяева. Плюс еще бесплатная пицца после матчей — и все, день прошел. Но на льду ты должен быть образцом. Какие-то ребята могут проиграть — 1:8, кто-то завалит несколько моментов, а вратарь пропустит пару плюх — нормально. Свои 1,5-10 миллионов в месяц они получат. Зато любая судейская ошибка превращается в скандал.

Непонятно, почему в КХЛ спокойно относятся к такому. Очевидно, что судьи КХЛ не должны получать в разы меньше, чем хоккеисты. Аргумент один — люди приходят смотреть не на судей, а на спортсменов. Но это ущербная логика. Судья может испортить матч, но не потому, что он плохой, а потому, что его голова забита совсем другим.

Не надо ссылаться и на экономику страны. Арбитры КХЛ трудятся в лиге, где Александру Радулову спокойно дают больше 70 миллионов, хотя он провалил сезон. Если ты судья в солидной организации, то надо смотреть на то, как получают другие участники матча. А сейчас вратарю Никите Богданову дали 600 тысяч в месяц в «Адмирале», причем эти деньги будут платить весь год, и свои 6 миллионов голкипер получит с любой статистикой. А ни один арбитр о такой зарплате не может и мечтать.

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Судьи КХЛ тратят свое здоровье, не спят ночами (потому что летать приходится дешевыми рейсами, а не удобными и, естественно, эконом-классом), с них большой спрос, но на деле они совершенно бесправны. Когда говорят о зарплатах хоккеистов, то вспоминают, что их карьера коротка и надо отложить на будущее. А у судей карьера длинная, что ли? При этом они прошли многое, чтобы добраться до профессиональной лиги. Хоккеисты, если есть хоть немного мозгов, могут обеспечить себя на будущее после первого хорошего контракта. А арбитры, даже проведя несколько лет на высоком уровне, остаются ни с чем? И куда потом идти? Это хорошо, если инспектором в лигу получится устроиться.

КХЛ обязана решить вопрос с оплатой судей перед началом сезона. Дорого? Да, дорого. Но у вас все недешево. А если ничего не изменится, то тогда какой спрос с арбитров? Но и турнир, где важные участники матча думают о бесплатной пицце, нельзя назвать солидным.

Хоккей
КХЛ
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