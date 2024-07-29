Удар для КХЛ, кошмар для «Авангарда». Самый дорогой хоккеист лиги порвал ахилл и пропустит несколько месяцев

Серьезная травма Владимира Ткачева.

Один из самых ярких игроков КХЛ, лучший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев получил разрыв ахилла на тренировке и теперь пропустит несколько месяцев. Первым об этом сообщил «Чемпионат», источники «СЭ» подтверждают эту информацию. Обычно после таких повреждений спортсмены полноценно возвращаются в строй примерно через полгода, если процесс восстановления пройдет без осложнений. В лучшем случае — через четыре месяца.

При этом велика вероятность, что нога не сможет функционировать на все сто процентов, как раньше, что скажется на уровне игрока. Торопиться в случае с Ткачевым очень опасно. Ему необходимо время. Можно вспомнить недавний пример форварда «Вашингтона» Макса Пачиоретти, получившего такую же травму и потом почти сразу после возвращения в строй схлопотавшего рецидив.

Фото Global Look Press

Для лиги отсутствие Ткачева станет серьезным ударом, который еще можно пережить — СКА должен подписать Евгения Кузнецова, а Никита Гусев возвращается в московское «Динамо», не найдя вариантов в НХЛ. «Авангарду» и всем, кто имеет отношение к команде, можно только посочувствовать. Омичам значительную часть регулярного чемпионата придется обходиться без ключевого игрока, на котором держится почти вся атака. Даже в теории сейчас Ткачева некем заменить.

В конце мая он переподписал контракт с клубом сроком на пять лет и ежегодным гарантированным окладом в 120 миллионов рублей. В отличие от НХЛ, где доход хоккеиста на время его нахождения в списке травмированных не учитывается в платежной ведомости, в КХЛ ситуация совершенно иная — считается все. Поэтому у «Авангарда» не остается места для маневра.

Менеджмент клуба долгое время ищет форварда во второе звено, изучив массу вариантов. Осторожность в выборе была понятна. Забить платежку под все 900 миллионов несложно, но необходимо иметь определенный резерв на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы сделать грамотные ходы в дедлайн. В минувшем сезоне генеральный менеджер Антон Курьянов и спортивный директор Евгений Забуга к концу декабря смогли собрать заново вторую тройку, подписав Николая Прохоркина, Дамира Жафярова и Томаша Юрчо.

Повода поддаваться панике и нажимать на кнопку тревоги, хватая первого попавшегося свободного игрока, нет и сейчас. На рынке есть интересные нападающие, но ни один из них не выглядит явным лидером, способным потащить за собой остальных. По ходу прошлого января Ткачев из-за повреждения пропустил шесть матчей, в пяти из которых «ястребы» победили. Омская команда, несмотря на перестановки в межсезонье, выглядит основательно после того, как укрепила вратарскую позицию и линию защиты. «Авангарду» есть с чем работать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ситуация осложняется тем, что опыт работы Сергея Звягина на посту главного тренера ограничивается пятью матчами в прошлом плей-офф. Вероятно, отсутствие Ткачева вынудит его придерживаться более консервативной игровой модели с упором на оборону. В этом нет ничего предосудительного. «Авангард» должен спокойно держаться в зоне плей-офф до возвращения Ткачева на лед. Но вот побороться за самые высокие места в регулярке теперь будет намного тяжелее.