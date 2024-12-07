Разин — о приглашении Набокова в сборную России: «Все для фронта, все для победы!»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал вызов в сборную России на Кубок Первого канала вратаря магнитогорцев Ильи Набокова.

— Илья Набоков находится в списке травмированных, но при этом он попал в заявку сборной России на Кубок Первого канала. Нет ли опасений, что он может усугубить свою травму?

— Есть опасения, но они не только у меня. У команда, тренерского штаба и генерального менеджера есть такие опасения, но, как говорится: «Все для фронта, все для победы!». Парень хочет, пусть идет добровольцем. Мы ему объяснили, но он рвется играть за сборную.

В этом регулярном чемпионате КХЛ Набоков провел 27 матчей, в которых одержал 11 побед.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Федор Носов