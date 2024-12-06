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Кубок Первого канала

Сегодня, 15:12

Защитник «Трактора» Карпухин заявил, что сборная легионеров повышает интерес к Кубку Первого канала

Алина Савинова
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.

«Всегда приятно, когда тебя вызывают в сборную. Интерес повысился благодаря участию сборной мира, хочется сразится с этой командой. У них будет именитый тренер — Майк Кинэн. Сборные Казахстана и Белоруссии — тоже хорошие команды. Нам нужно будет порадовать болельщиков победами», — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Источник: РБ Спорт
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