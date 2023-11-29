Китай резко отказался от Кубка Первого канала. Его заменит сборная звезд и игроков ВХЛ

Изучаем изменения в декабрьском турнире.

Отказ сборной Китая от участия в Кубке Первого канала заставил ФХР оперативно искать новую команду, чтобы не сорвать предновогодний турнир. Политическая обстановка не располагает к приглашению других сборных, кроме Белоруссии и Казахстана. Из ситуации вышли, задействовав внутренние резервы и заявив еще одну российскую команду. Ее неожиданно назвали «Звезды и ВХЛ». Нетрудно догадаться, что в состав вошли не только игроки КХЛ. Увидим в Санкт-Петербурге и ведущих хоккеистов второй лиги страны. Полный ростер ФХР опубликовала 29 ноября. В нем достаточно интересных фамилий.

Федерации пришлось в срочном порядке выкручиваться после демарша Китая. Изначально планировали собрать полноценную сборную ВХЛ, но в итоге команду усилили молодыми талантами из КХЛ. Для большей узнаваемости. Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов, Никита Гребенкин и Данил Аймурзин входили в расширенный состав «России 25», но теперь сыграют против сборной Романа Ротенберга. Тренером «Звезд и ВХЛ» выбран Николай Воеводин. Обладатель Кубка Харламова с нижегородской «Чайкой» рулил олимпийской сборной на последнем Sochi Hockey Open, а в конце декабря наставник «СКА-Невы» снова примет молодежный проект со знакомыми по ВХЛ хоккеистами.

Без китайской команды уровень Кубка Первого канала подравняется. Переодетый «Куньлунь» уступает и казахам, и белорусам. Особых интриг матчи с Китаем не несли. Теперь турнир получил дополнительную вывеску: встреча двух российских команд. Не уверен, насколько уместно сравнивать «Россию 25» и «Звезд и ВХЛ» с турнирами советских времен, когда играли СССР-1 и СССР-2. Нейминг молодежного проекта под руководством Воеводина выбран неудачно. ФХР столько лет продвигала олимпийскую сборную (номинально она считалась второй или третьей), а теперь, когда надо расширить состав участников КПК, почему-то остановились на странном слиянии «звезд» и «ВХЛ».

Сергей Мурашов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многие игроки «Звезд и ВХЛ» знакомы по КХЛ. Тут и сибирский Кэйл Макар — Михаил Гуляев, и лучший вратарь прошлого сезона МХЛ, дебютирующий за «Локомотив», Сергей Мурашов, и с ноги выбивший дверь в основу «Сибири» 18-летний Владимир Михалев. Можно скептически относиться к проведению КПК без шведов, чехов и финнов. Турнир без стран «большой шестерки» изменился до неузнаваемости, но сейчас, когда Россия отрезана от ИИХФ, важно изучать ближайший резерв и работать на будущее. Составы двух сборных отвечают этому направлению. Плюс когда еще игроки ВХЛ получат шанс прочувствовать, каково это — выходить на лед против сборных других стран.

Обсуждая детали КПК, невольно погружаешься во внутреннюю дискуссию: а нужен ли такой турнир? Раз мы не участвуем в чемпионатах мира, то, может быть, проживем и без потерявшего интриги Кубка Первого канала? Прожить-то проживем, но самая титулованная сборная из командных видов спорта в стране не может полностью уйти на карантин. Мы часто недооцениваем группу болельщиков, которых не интересует, сколько голов забил Рид Буше за «Авангард» и почему Зинэтула Билялетдинов не знает, как использовать Дамира Жафярова. Им подавай противостояния «наши против ненаших». Поэтому полная изоляция сборной противопоказана. К формату надо относиться с пониманием. Как бы то ни было, ФХР должна провести турнир, чтобы выполнить партнерские обязательства и пополнить казну федерации.