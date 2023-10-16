Сын русской легенды НБА выбрал хоккей вместо баскетбола. Кириленко-младший приехал из США играть в МХЛ

16-летний нападающий Степан Кириленко ждет первого матча за «Академию СКА-Юниор».

Российское комьюнити пополняется новой спортивной династией. Сына известного баскетболиста Андрея Кириленко шайба и клюшка заинтересовали больше, чем мяч и стильные кроссовки. Хоккеем Степан Кириленко увлекся, когда папа еще покорял НБА. В Миннесоте Кириленко II познакомился с шайбой, а начал играть, когда отец переехал в Бруклин. На коньки Степан впервые встал в шесть лет и довольно быстро полюбил хоккей.

— На самом деле, мы очень нестандартная семья. Мы очень либерально настроенные, мы вообще не трогаем наших детей в плане того, чем им нужно заниматься. Они должны сами знать это. Мы можем дать только опции и, если им что-то нравится, попробовать помочь им в этой сфере. Нравится тебе учиться — учись, нравится тебе ходить заниматься баскетболом — занимайся баскетболом, — говорил Андрей Кириленко.

Нынешний президент РФБ дружен со звездами российского хоккея. Вместе с сыном они ходили на матчи к Александру Овечкину. Капитан «Вашингтона» дарил Степану клюшку с автографами. Кириленко-старший рассказывал, что сын общался с Ильей Ковальчуком, который также долгое время играл в Северной Америке. С раннего возраста юный хоккеист находился в компании кумиров — многие мальчишки, обожающие шайбу, о таком могут только мечтать.

— Папа очень любит хоккей, давно дружит с Ильей Ковальчуком. Когда у меня возникает какой-то вопрос, звоню, спрашиваю. Он всегда даст полезный совет. Когда Илья играл за «Лос-Анджелес», мы довольно часто виделись. У него сын тоже занимается хоккеем, он на несколько лет младше меня, — рассказал Степан в интервью «СЭ».

Степан родился в 2007 году в Солт-Лейк-Сити. В этом городе базируется баскетбольный клуб «Юта», которому Кириленко-старший посвятил 10 сезонов после выбора на драфте НБА. Хоккейное детство, как нетрудно догадаться, прошло в США. Степан Андреевич играл в детской команде «Лос-Анджелес Джуниор Кингз».

Сын русской легенды НБА выбрал амплуа нападающего. В лиге уровня AAA (высшей по рангу в Штатах) по возрасту не впечатлял результативностью — в среднем за три сезона набирал по 0,5 очка за матч. Зато выиграл два чемпионата с «Джуниор Кингз» и поработал с опытными тренерами. Один из них — Брэд Стюарт — обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта».

Степан Кириленко. Фото «Академия СКА-Юниор»

— Мы жили в Лос-Анджелесе, и я играл там. Сначала в детской школе, затем уже за юниорскую команду. В прошлом году вместе со своей командой «Джуниор Кингз» я стал чемпионом Америки. Папа уже в то время возглавлял РФБ, постоянно летал в Россию, а мама была с нами постоянно, — добавил Степан.

Габариты передались нападающему по отцовской линии. Рост Кириленко — 185 сантиметров. А парню только 16 лет. В межсезонье Степан перешел в новый проект Романа Ротенберга — «Академию СКА-Юниор», который прописался в Красногорске. Команда играет в МХЛ и занимает четвертое место в Серебряном дивизионе Западной конференции, что очень неплохо, учитывая, что основу команды составляют игроки 2006-2007 годов рождения, при том, что основа лиги хоккеисты 2003-2005 г.р. Кириленко-младший, правда, пока не провел ни одного матча. Дебют 16-летнего леворукого форварда главный тренер Герман Титов пока откладывает.

— Я усиленно готовлюсь к дебюту в МХЛ. Думал, что уже во время этой гостевой серии, но немного приболел. А так бы, надеюсь, полетел с командой на Дальний Восток, — объяснил форвард.

Спортивной демократией проникся не только Андрей Кириленко, но и семья Ковальчука. Сын Ильи профессионально занимается футболом в академии бразильского «Коринтианса» и получил вызов в сборную России до 14 лет. Степану Кириленко до уровня национальной команды еще далеко. Для начала бы дебютировать в МХЛ и закрепиться на молодежном уровне после североамериканской школы.