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Сегодня, 15:36

Кузьменко: «Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать контракт на 2 года?»

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко высказался о подписании нового контракта с командой.

27 января россиянин заключил новое соглашение с «Кэнакс» на 2 года.

«Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать контракт на 2 года? Думаю, что это выгодная сделка для обеих сторон. Вчера мне звонит мой агент: «Андрей, поехали». Я говорю: «Окей, без проблем. Я тебе доверяю. Это не моя работа, а твоя. Я просто хоккеист», — приводит слова Кузьменко TSN.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Ванкувер» 48 матчей и набрал 43 (21+22) очка.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 балла за 49 игр.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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