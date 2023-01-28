Кузьменко: «Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать контракт на 2 года?»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко высказался о подписании нового контракта с командой.

27 января россиянин заключил новое соглашение с «Кэнакс» на 2 года.

«Я счастлив в Ванкувере. Почему бы и не подписать контракт на 2 года? Думаю, что это выгодная сделка для обеих сторон. Вчера мне звонит мой агент: «Андрей, поехали». Я говорю: «Окей, без проблем. Я тебе доверяю. Это не моя работа, а твоя. Я просто хоккеист», — приводит слова Кузьменко TSN.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Ванкувер» 48 матчей и набрал 43 (21+22) очка.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 43 балла за 49 игр.