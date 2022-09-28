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28 сентября, 11:15

Фазель уверен, что Овечкин мог бы совмещать игру за сборную России по хоккею и футболу

Микеле Антонов
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью «СЭ» оценил уровень таланта нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Видели ли вы, как Овечкин летом сыграл на большом стадионе в футбол за «Динамо»?

— Не видел эту игру, но я слышал! Овечкин относится к такому типу людей, которые могут все. Но я помню, когда был моложе, многие хоккеисты из национальной сборной тоже достаточно хорошо играли в футбол. Причем они совмещали это! Но это сейчас невозможно из-за большого количества матчей в сезоне. Однако есть исключения. Наверное, некоторые люди могут быть настолько талантливыми, чтобы пробовать это делать. Овечкин относится к этому типу людей!

25 июня Овечкин принял участие в футбольном матче между московским «Динамо» и клубом Медиалиги «Амкал». Форвард выступал за динамовцев и забил 1 гол.

Рене Фазель. «Слышал, что Россию хотят вернуть на международную арену». Неожиданный комментарий Фазеля

Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
Рене Фазель
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