«Флорида» продлила контракт с Денисенко на два года

Сегодня, 21:02
«Флорида» продлила контракт с нападающим Григорием Денисенко, сообщает журналист Крис Джонстон.
23-летний россиянин заключил новое одностороннее соглашение сроком на два года. Хоккеист будет зарабатывать 775 тысяч долларов в год.
Денисенко был выбран «Флоридой» под 15-м номером драфта НХЛ-2018. Форвард выступает за команду с 2021 года.
В сезоне-2022/23 форвард сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Флориду». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».