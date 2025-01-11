Илья Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» в XXI веке

Нападающего Илью Ковальчука включили в символическую сборную «Виннипега» в первой четвери XXI века, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Россиянин попал в первую пятерку клуба. Он выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 годы, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз». Ковальчук в общей сложности провел за нее 594 матча и набрал 615 (328+287) очков.

Кроме того, Ковальчук играл в НХЛ в «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесе», «Монреале» и «Вашингтоне». Последним клубом 41-летнего форварда был московский «Спартак», который он покинул в прошлом году.

Также в сборную вошли голкипер Коннор Хеллебайк, защитники Дастин Бафлин и Джош Морриси, а также нападающие Марк Шайфли и Блейк Уилер.