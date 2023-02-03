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Сегодня, 15:45

Илья Сорокин — о номинации на «Везину Трофи»: «Кто вообще составляет эти рейтинги?»

Илья Сорокин рассказал, что думает о номинации на «Везину Трофи»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое отношение к возможности выиграть «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.

— Вы сейчас на втором месте среди претендентов на «Везину».

— Кто эти рейтинги-то составляет?

— Пресса.

— Честно скажу, не понимаю, как я там оказался. Команда пока вне зоны плей-офф, у меня статистика не самая лучшая. Откуда я в списке претендентов?

— Однако находитесь. На первом месте Улльмарк. Вы, кстати, не хотите с Семеном Варламовым так же красочно праздновать победу, как голкиперы «Бостона»? Они красиво обнимаются после выигрышей.

— Будь у меня такая статистика побед, как у Линуса, то, возможно, мы бы и обнимались. Я иногда захожу на сайте посмотреть его цифры. С ума сойти.

— Вам «Везину» необходимо взять, ведь у Игоря Шестеркина она уже есть.

— Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений.

Полностью интервью Сорокина «СЭ» читайте здесь

Илья Сорокин
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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